Aston Martin V12 Speedster: spendereste un milione di euro per la rara biposto inglese?

Uno dei modelli più rari mai usciti dalla catena di montaggio Aston Martin è certamente la V12 Speedster. Sono solo 88 gli esemplari prodotti di questo gioiello, considerato dai collezionisti una delle creazioni più preziose mai uscite da Gaydon. È un vero oggetto di culto per gli amanti del brand anglosassone e questi esempi raramente appaiono in vendita. Ma i facoltosi estimatori delle sportive inglesi a tiratura limitata possono adesso mettere le mani su una Speedster poco usata, visto che questo splendido esemplare è stato messo in vendita presso una concessionaria Aston Martin a Edimburgo, in Scozia. E siamo sicuri che pioveranno offerte da tutto il mondo.

Aston Martin V12 Speedster: un esemplare della Limited Edition inglese in venditaGIOIELLO DI STILE E MECCANICA NATO DALLA ROADSTER Basata sulla Vantage Roadster, la V12 Speedster è equipaggiata con un potente motore biturbo da 5,2 litri che eroga 700 cavalli e 753 Nm di coppia. Con un peso di 1.765 kg, l’auto è piuttosto leggera, quindi tutti quei muscoli, siamo certi, faranno divertire il fortunato acquirente. La potenza viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a otto rapporti e Aston Martin afferma che la V12 Speedster può raggiungere i 100 km/h in 3,4 secondi e toccare i 320 km/h senza limitatore di velocità.

Aston Martin V12 Speedster: il motore V12 montato anteriormenteESEMPIO DI ESCLUSIVITÀ ANGLOSASSONE La sportiva a ''cielo aperto'' ha dei punti in comune con il concept DBR22 e va a confrontarsi con altre barchette come, per esempio, la McLaren Elva e la Ferrari SP1 e SP2 Monza. Questo particolare esemplare di Aston Martin è rifinito con l’iconico colore Racing Green 1959, una sfumatura che compare nella tavolozza Q Special Paint, e presenta accenti esterni gialli. Insieme alle tabelle porta-numero adesive Clubsport White, è chiaro che questa esclusiva V12 Speedster trae ispirazione dalla leggendaria auto da corsa DBR1, che vinse Le Mans negli anni '50. Il suo design è sorprendente, con una carrozzeria slanciata che si allunga quasi “piatta” dalla parte anteriore a quella posteriore senza interruzioni. Ma vale la pena menzionare anche il design posteriore, che è davvero un’opera d’arte. La carrozzeria scorre sopra le luci, sollevandosi al centro per creare uno spoiler integrato, soluzione che ha pochi eguali dal punto di vista dell’esclusività. Numerosi dettagli in fibra di carbonio, ruote a cinque razze con finitura diamantata e la griglia argentata completano il look tanto originale.

Aston Martin V12 Speedster: i sedili ergonomici della barchetta anglosassoneABITACOLO SU MISURA La cabina è divisa da un elemento ''sospeso'' centrale perfettamente integrato. Senza tetto o parabrezza, ovviamente, bisogna indossare un casco se per una guida vivace; quindi, ci sono due vani di stivaggio collocati dietro il poggiatesta, che forniscono agli occupanti un posto dove tenere i caschi. Questi rigonfiamenti contribuiscono allo stile esclusivo della due posti anglosassone. La pelle Forest Green e Cinnamon Brown riveste quasi tutto l'abitacolo, che ha la sua giusta quota di finiture in fibra di carbonio. I sedili, anch’essi in fibra di carbonio, sono incredibilmente leggeri, con il rivestimento modellato perfettamente per accogliere al meglio guidatore e passeggero. La pelle verde si abbina molto bene con l'esterno e presenta cuciture a contrasto verde pino. Questo modello è dotato del Satin Silver Jewellery Pack, che aggiunge un tocco di brillantezza agli interni. Un sistema di telecamere aiuta il guidatore a manovrare negli spazi stretti la costosa Aston: questo non è il tipo di auto che vorremmo mai ammaccare o graffiare.

Aston Martin V12 Speedster: oltre un milione di euro per un'auto da veri intenditoriRARITÀ A UN PREZZO PER POCHI FORTUNATI Elencate tutte le caratteristiche della Speedster britannica, veniamo al prezzo, che è di 949.950 sterline (circa 1,2 milioni di dollari o 1,1 milioni di euro). Decisamente tanti soldi, ma la V12 Speedster giustifica il costo con la sua incredibile rarità. È un superbo complemento a qualsiasi collezione. Inoltre, è un investimento sicuro, che da nuova costava 950.000 dollari (circa un milione di euro), quindi chissà quale sarà il suo valore tra qualche anno. Collezionisti, mano al portafogli!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2023