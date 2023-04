Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante: apriti cielo one more time

Chiusa o aperta, purché sia la più veloce di ogni tempo. A gennaio Aston toglieva i veli a DBS 770 Ultimate in formato coupé, ora è la volta di DBS 770 Volante, la decappottabile ''cerniera'' tra il passato ed un futuro tutto da...scoprire.

Aston DBS 770 Ultimate Volante, la decappottabile definitiva

DULCIS IN FUNDO Eh già, perché nel festeggiare il suo 110° anniversario, Aston Martin si prepara a inaugurare la stagione delle supercar e le GT elettrificate: la scossa verrà trasmessa entro la metà del decennio. Prima di allora, Aston porterà a termine la produzione di DBS Superleggera, modello del quale le edizioni Ultimate (300 esemplari coupé e 199 Volante, tutti quanti già accasatisi) rappresentano l'iterazione finale, nonché la più prestazionale.

MOTORE Repetita iuvant: il V12 biturbo da 5,2 litri di DBS 770 Ultimate sviluppa 770 CV, l'incremento di +45 CV è dovuto all'aumento della pressione di sovralimentazione e all'ottimizzazione dei percorsi dell'aria e dell'accensione. Invariata la coppia motrice di 900 Nm: il cambio automatico ZF a otto rapporti della DBS originale era già al suo limite meccanico. La trasmissione è stata in ogni caso ricalibrata per cambi di marcia più rapidi.

DBS 770 Ultimate Volante: che lato B!

VEDI ANCHE

CHASSIS Come 770 Ultimate con tetto rigido, anche DBS 770 Ultimate Volante raggiunge una velocità massima di 340 km/h e utilizza la stessa configurazione dei freni carboceramici del modello di serie. Gli ingegneri Aston hanno tuttavia ottimizzato il telaio, montando ammortizzatori adattivi ricalibrati per risposte più precise, una traversa anteriore rinforzata, un sottoscocca posteriore che migliorasse la rigidità torsionale del +3%.

STILE La DBS del ''run-out'' si distingue anche per un design più aggressivo, con il trattamento che include nuovo splitter anteriore, nuove prese d'aria di raffreddamento esterne, finiture e feritoie in fibra di carbonio. Un diffusore posteriore rivisto mantiene l'equilibrio aerodinamico anteriore-posteriore, mentre il profondo taglio a ferro di cavallo sul cofano aspira l'aria attraverso i radiatori per raffreddare il super V12.

Aston DBS 770 Ultimate, l'ultima della specie...oppure no?

LAST BUT NOT LEAST I primi esemplari di DBS 770 Ultimate saranno consegnati nel corso del 2023. Insieme a un altro modello celebrativo a tiratura limitata, ancora avvolto nell'anonimato. Prima di piegarsi al diktat dell'elettrificazione, Aston vuole chiudere in bellezza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2023