Nuova Aston Martin DB12: le foto spia al Nurburgring

Dopo sette anni di onorato servizio, Aston Martin si prepara a sostituire la DB11 con un modello tutto nuovo, che probabilmente prenderà il nome di Aston Martin DB12. Svelata nel 2016 come successore della DB9, l'attuale DB11 è stato il primo modello dell'azienda lanciato sotto la proprietà di Daimler AG ed è stato un successo immediato: al debutto al salone di Ginevra raccolse oltre 1.400 ordini. La DB12 si prepara a raccoglierne il testimone, come documentano le foto dei collaudi al Nurburgring. Da quello che si vede, il design esterno sembra essere una leggera evoluzione di quello attuale, più che una rivoluzione. E sembra di notare qualche dettaglio ripreso dall'ultima Vantage, con elementi tratti dal concept Valhalla (foto sotto).

NIENTE ELETTRICA: AVRÀ IL V12 Il motore è l'aspetto su cui il mistero è più fitto. Voci iniziali suggerivano che la DB12 sarebbe stata il primo modello completamente elettrico dell'azienda. Il powertrain avrebbe dovoto essere fornito dalla Mercedes e avrebbe dovuto avere un'autonomia stimata di 600 chilometri. Tuttavia l'auto che vedete nelle foto della gallery ha evidenti tubi di scarico, a testimoniare la presenza di un motore tradizionale sotto al cofano. Del resto, all'inizio del 2022, il CEO di Aston Martin Tobias Moers aveva detto che il V12 sarebbe rimasto protagonista fino al 2026 o addirittura al 2027. Con l'erede della DB11 destinata ad arrivare molto prima di tale data, è lecito ritenere che anche la DB12 sarà offerta con quel frazionamento.

ARRIVA LA CAVALLERIA Altra notizia di rilievo è che non ci sarà una nuova versione del motore V12, solo un'evoluzione di quello attuale. Ciò significa che la DB12 potrebbe essere offerta con lo stesso biturbo da 5,2 litri della DB11 e della Vantage, pur beneficiando di un'ulteriore iniezione di potenza. Se nella Vantage l'asticella si ferma a 600 cavalli non sarebbe strano che la prossima DB12 arrivasse a erogare circa 700 cavalli. Anche per non sfigurare di fronte al super SUV della Casa, l'Aston Martin DBX707. Voci iniziali suggerivano che il successore della DB11 dovrebbe arrivare nel 2025. Ma poiché Aston Martin ha apparentemente deciso di mantenere il motore V12 invece di rivoluzionare l'architettura del veicolo, non è da escludere l'ipotesi di un debutto anticipato già all'inizio del 2024. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/03/2023