Aston Martin DBX "Lightweight": ecco servito il super SUV peso piuma

La Casa britannica pensa seriamente a una versione alleggerita del suo sport utility e sa già dove intervenire per "limare" i chili in eccesso

Con la DBX, Aston Martin ha allargato la sua gamma, andando incontro alla richiesta sempre più forte di modelli alternativi alle sue supercar coupé o cabrio e lo ha fatto a ragion veduta, visto che i SUV sono fra i modelli più richiesti oggi, anche in versione high performance. Lamborghini Urus e Ferrari Purosangue (anche se quest’ultima non è considerata un vero e proprio sport utility) sono gli esempi più chiari di come i costruttori di nicchia siano attenti alle richieste del pubblico. Detto questo, anche la Casa britannica ha costruito i suo bel modello a ruote alte, anzi, è andata oltre poiché con la DBX707 si è aggiudicata per un po’ di tempo il gradino più alto del podio per il SUV più potente al mondo.

Aston Martin DBX 707: la Casa inglese pensa a una versione alleggerita del SUVUNA DBX PESO PIUMA IN ARRIVO? Adesso, Aston Martin vuole spostare più in alto l’asticella e ha già dichiarato che sta pensando seriamente a una versione alleggerita del potente SUV, che potrebbe essere un rivale diretto della Lamborghini Urus Performante. La DBX707 è nata con lo scopo preciso di ottenere un primato grazie a una versione ampiamente modificata del suo V8 biturbo. Da allora il marchio ha fatto intendere che la gamma DBX avrebbe potuto espandersi ulteriormente, dichiarando al web magazine Car Expert che può essere in arrivo una versione più leggera. “C'è sicuramente qualcosa a cui abbiamo pensato, ed è stato pensato fin dall'inizio del progetto”, ha spiegato Andy Tokley, Senior Vehicle Engineering Manager di Aston Martin “Ovviamente non posso davvero confermare o negare se c'è qualcosa nei piani futuri per la linea di auto, ma sì, sarebbe abbastanza facile ridurre velocemente un po' di peso dal nostro SUV”.

Aston Martin DBX 707: l'abitacolo potrebbe essere modificato per togliere peso

VEDI ANCHE

PEZZI PIÙ LEGGERI E MENO COMPONENTI Il costruttore britannico ha già individuato dove mettere mano per dare vita a una versione Lightweight della DBX, tanto che sa già quali modifiche potrebbe apportare e quali componenti potrebbe rimuovere. “Conosciamo già l'elenco delle cose che potremmo facilmente togliere dall'auto per ridurne la massa”, ha detto Tokley. “Togliete un tetto di vetro con la relativa tendina e montate un tetto convenzionale o in materiale leggero e potete eliminare 25 kg dall'estremità superiore del SUV, il che ovviamente aiuta molto per ridurre l'inerzia in certe condizioni d’uso”.

Aston Martin DBX 707: eliminati circa 25 kg togliendo il tetto apribileQUATTRO POSTI ANZICHÈ CINQUE Aston Martin potrebbe anche abbandonare la soluzione del divanetto posteriore a tre posti del modello standard e sostituirlo con due sedili singoli. Tokley ha aggiunto che il modello originale ha il sistema ESP con una taratura specifica per tenere sempre conto di avere un carico di 100 kg sul tetto. Se dovesse rimuovere questo peso così in alto, sarebbe in grado di regolare in modo più preciso l'ESP, contribuendo a migliorare ulteriormente le prestazioni, già molto elevate. Non ci resta che aspettare il risultato di questa cura dimagrante.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2023