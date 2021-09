NON SOLO NUOVI MOTORI PER IL SUV In quel di Gaydon, sede della factory di Aston Martin gli ingegneri e i tester britannici stanno lavorando instancabilmente sul loro primo SUV della storia, la DBX. Ma i test dinamici toccano anche i cordoli del Nürburgring, e l'ultimo prototipo pizzicato nelle vicinanze della pista tedesca porta con sé una serie di dettagli inediti. Infatti, a differenza di quelli avvistati a fine agosto, questo muletto nero è dotato di un paraurti anteriore differente e altre modifiche, tanto da sembrare il primissimo restyling del lussuoso sport utility inglese. Il costruttore britannico sembra già pronto a mettere mano al design, modificando quindi il paraurti anteriore, le luci di marcia diurna e persino l’iconica calandra della DBX. Anche la zona posteriore del primo SUV di Aston Martin sarà aggiornata con una serie di modifiche, ma quelle non sono presenti sull’esemplare pizzicato al 'Ring.

SI LAVORA ANCHE SUL MOTORE IBRIDO Detto dello stile, ricordiamo che la versione più importante che comparirà sul mercato con il restyling è un modello ibrido, anche se quello appena avvistato aveva il V8 montato sotto il cofano. Voci dall’Inghilterra confermano che la versione elettrificata della DBX sarà dotata di un motore V6, ma anche questa informazione non è tuttora ufficiale. Poiché i prototipi visti nei mesi scorsi al Nürburgring non avevano sulla carrozzerie badge o adesivi per identificarli, è molto probabile che l'imminente DBX ibrida non arriverà in una configurazione plug-in, cioè con batteria ricaricabile “alla spina”. Indipendentemente dalla configurazione finale del modello ibrido, Aston Martin potrebbe svelare la DBX rinnovata nel 2022, ma i soliti… “bene informati” affermano che l'auto farà il suo debutto entro la fine di quest'anno.