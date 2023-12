Aston Martin Valhalla: toh, chi si rivede! La supercar di Gaydon torna in pista

La Valhalla plug-in hybrid dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno con un design aggiornato per migliorare le performance

Correva l’anno 2019 quando Aston Martin presentò il concept AM-RB 003, che prefigurava una supercar, la Valhalla, che sarebbe stata svelata nel 2021. Dopo due anni, dove praticamente era sparita dai radar, oggi, abbiamo delle belle novità sulla macchina tanto esclusiva quanto performante. Infatti, la Valhalla è tornata sotto i riflettori poiché Aston Martin ha pubblicato nuove foto di un prototipo durante una sessione di test in pista. E l’auto è cambiata rispetto al modello precedente. Gli inglesi non hanno detto molto, ma confermato che stanno sviluppando una ''supercar che stabilirà nuovi standard''. Eccessi di marketing a parte, la Valhalla si è evoluta nel corso degli anni e adesso sfoggia un design differente.

Aston Martin Valhalla: la supercar inglese rinnova il design e migliora le performance NUOVO DESIGN IN FUNZIONE DELLE PRESTAZIONI Partendo dalla parte anteriore, possiamo vedere nuovi fari che ora hanno le luci a LED di marcia diurna. A loro si aggiungono una griglia con prese d’aria più ampie e parafanghi anteriori ventilati. C'è anche uno splitter rimodellato, che ora ha alette verticali sui bordi esterni. Gli aggiornamenti continuano dietro al montante anteriore, dove possiamo vedere la carrozzeria molto affusolata e le prese d’aria laterali reinventate. A loro si aggiungono nuovi specchi e porte rimodellate con maniglie a filo. Probabilmente dobbiamo aspettarci ulteriori modifiche, prima che l’auto entri in produzione il prossimo anno in un numero limitato a 999 esemplari.

VEDI ANCHE

Aston Martin Valhalla: modello in tiratura limitata a 999 esemplari MOTORE PHEV DA QUASI 1.000 CV Come breve ripasso, la Valhalla ha una monoscocca in fibra di carbonio e un design ispirato alla F1 capace di generare più di 600 kg di down-force a 240 km/h grazie all'aerodinamica attiva. La powerunit ricaricabile alla spina è composta da tre motori elettrici e un motore flat-plane (ad albero motore piatto) V8 bi-turbo da 4,0 litri. Questa configurazione si traduce in una potenza massima complessiva di oltre 1.000 CV. La trazione sarà integrale, ma in configurazione EV la trazione sarà anteriore, così come nelle altre modalità di guida ibrida la coppia potrà essere distribuita fino al 100% sull'asse posteriore. Lato dinamico, la Valhalla dovrebbe essere capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, prima di sfiorare una velocità massima di 350 km/h.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/12/2023