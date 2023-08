Aston Martin DB12 Volante: l'ultimo gioiello di Gaydon svelato a Pebble Beach

Aston Martin ha scelto la Monterey Car Week in California per presentare il suo ultimo gioiello. Si tratta della nuova DB12 Volante, che farà il suo debutto mondiale questa settimana e sarà esposta per la prima volta a The Quail: A Motorsports Gathering e nell'esclusiva clubhouse Aston Martin Club 1913 al Pebble Beach Concours D'Elegance nel fine settimana. Sviluppata in parallelo con la Coupé, svelata di recente, la DB12 Volante vanta gli stessi progressi in termini di design, ingegneria e tecnologia. Conosciamola insieme.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: una vista dall'alto esalta il look dell'auto

Per raggiungere il livello di qualità e piacere di guida della decapottabile inglese, l'attenzione del team di lavoro si è concentrata soprattutto sulla progettazione e sulle specifiche di tutti gli elementi del sottoscocca dell’auto. Grazie alle modifiche apportate ai componenti, tra cui gli attacchi delle sospensioni e la traversa del motore, la DB12 Volante vede un aumento del 3,7% della rigidità torsionale complessiva. Altri punti di forza sono gli ammortizzatori adattivi intelligenti e il servosterzo elettrico con rapporto di demoltiplicazione particolarmente diretto per aggiungere feeling alla guida. I cerchi in lega leggera forgiati sono da 21 pollici di serie e calzano pneumatici Michelin Pilot S 5 ''AML'', realizzati seguendo le richieste del costruttore britannico. Infine, l’impianto frenante è composto da dischi anteriori da 400 mm e posteriori da 360 mm, con un sistema opzionale carboceramico, che offre maggiori prestazioni di frenata e un risparmio di 27 kg di peso.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: la decapottabile con motore V8 biturbo da 680 CV

Sotto al lungo cofano trova spazio la stessa unità della Coupé e cioè il 4.0 V8 biturbo che conferisce alla DB12 Volante ottime prestazioni e un sound coinvolgente. Messo a punto dagli ingegneri Aston Martin per erogare una potenza di 680 CV a 6.000 giri/min e 800 Nm tra i 2750 e i 6000 giri/min, questo motore è stato modificato in più punti, sia a livello di alimentazione sia nei componenti meccanici per ottenere un aumento della potenza del 34% rispetto alla DB11. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e con una velocità massima di 325 km/h, le prestazioni della convertibile di Gaydon sono davvero mozzafiato. Tutta la potenza e la coppia sono trasferite sull’asse posteriore da un cambio automatico ZF a otto rapporti con differenziale posteriore elettronico.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: linee senza tempo per la sportiva a cielo aperto

L’abitacolo è un altro elemento che distingue la DB12 Volante in maniera esclusiva. Questo ambiente extralusso offre un'esperienza sensoriale sia per il guidatore sia per i passeggeri. Il design pulito e contemporaneo e i materiali più pregiati creano un look e una percezione unici a bordo. Ai rivestimenti in pelle pregiata disponibili in differenti sfumature sono abbinati dettagli unici. Per esempio, un elemento prezioso distingue gli interni della Volante dalla Coupé: pannelli in legno o fibra di carbonio sugli schienali dei sedili abbinati all'intarsio del rivestimento delle portiere per creare un ulteriore livello di lusso quando il tetto è abbassato.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: tutto il lusso e la tecnologia dell'abitacolo

Ma l'elemento centrale del piacere di guida della Volante è il tetto in tessuto ''K-fold'' ad azionamento elettrico, che conferisce alla Volante un aspetto eslcusivo. Chiamato così per la procedura di ripiegamento in due fasi, è dotato di otto strati di isolamento, per migliorare il comfort acustico dell'abitacolo., Il tettuccio impiega 14 secondi per aprirsi e 16 secondi per chiudersi e può essere utilizzato fino a velocità di 50 km/h. È possibile scegliere tra quattro diversi colori per la capote esterna. Il nero è di serie, con una scelta di rosso, blu e ''nero e argento'' opzionali. il team di designer Aston Martin ha ottenuto una forma elegante e sportiva, che appare molto evidente sia con la capote chiusa, sia aperta.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: arriverà entro ottobre 2023

La gamma DB12 è la prima ad essere dotata del sistema di infotainment di nuova generazione di Aston Martin, interamente sviluppato da zero con fornitori leader del settore. L’interfaccia con i passeggeri è gestita tramite un sistema multischermo completamente integrato con connettività online completa e visualizzato utilizzando la tecnologia touchscreen Pure Black da 10,25'' con controllo capacitivo gestuale. Il nuovissimo navigatore satellitare 3D per la DB12 Volante è dotato di connettività online per sfruttare tutti i servizi di mobilità ai quali i passeggeri possono anche accedere dalle applicazioni dei loro dispositivi senza problemi. E per una più elevata precisione in qualsiasi parte del mondo, il sistema di navigazione e la nuova app Aston Martin Connected sono dotati dell'inserimento della destinazione in modalità WHAT3WORDS. Resta sottinteso che l’infotelematica prevede anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: la consolle centrale con il touchscreen da 10,25''MEGLIO DI UNA SALA DA CONCERTO La DB12 Volante offre anche un sistema audio degno di una sala da ascolto grazie alla collaborazione con Bowers & Wilkins, azienda leader nella realizzazione di impianti top level. Di serie, la DB12 Volante è equipaggiata con un sistema a 11 altoparlanti da 390 W, ma per i veri audiofili è stato sviluppato un Hi-Fi surround con 15 altoparlanti e doppia amplificazione da 1.170 W.

Nuova Aston Martin DB12 Volante: capote in tela a otto strati per il massimo comfort

Infine, se non vi basta l’esclusività della decapottabile inglese à la carte, il servizio di personalizzazione Q by Aston Martin, permette a chi lo desidera di dare la propria impronta alla DB12 Volante. Accedendo alle competenze dei designer e degli artigiani di Q, i clienti possono usufruire di un percorso di personalizzazione unico, che può andare da un singolo dettaglio, fino alla progettazione e alla produzione di componenti completamente personalizzati per mettersi alla guida di un oggetto irripetibile. La produzione della DB12 Volante dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2023, con le prime consegne previste da ottobre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/08/2023