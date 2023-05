Nuova Aston Martin DB12, reveal il 24 maggio. Che cosa sappiamo

Prime foto teaser (pure degli interni) dell'erede della DB11. Che non sarà né elettrica, né ibrida: per DB12, sempre il V12 biturbo

Sarà pure un caso, perché il naming segue la solita logica della numerazione progressiva. La conservazione di un motore termico e il posticipo della rivoluzione elettrica, Aston Martin DB12 lo esprime anche all'anagrafe: l'erede di Aston DB11 mantiene il 12 cilindri, ne avremo conferma il 24 maggio, data individuata per la world premiere. Da Gaydon, primissime foto dell'auto di serie. Foto degli esterni e degli interni.

Nuova DB12, le nostre foto spia

ASTON FACE Le immagini ufficiali avvalorano le considerazioni formulate in seguito all'avvistamento del prototipo sotto camuffamento, aggiungendo qualche informazione di dettaglio. La forma dei fari è un'evoluzione di quella del modello uscente, con tre luci singole per gruppo ottico. Sempre al suo posto pure la tradizionale griglia con cinque lamelle orizzontali, mentre il lungo cofano viene movimentato da pieghe appuntite, oltre ad ospitare una coppia di prese d'aria.

Aston Martin DB12, il profilo

VERDE INGHILTERRA L'inquadratura del profilo laterale rivela come DB12 (nome non ancora certo, ma depositato in precedenza presso l'Ufficio registri, quindi insomma pochi dubbi) riprenderà da DB11 sia le feritorie che fuoriescono dai passaruota anteriori, sia le maniglie delle portiere a filo. L'auto delle foto teaser è rifinita in verde e calza enormi cerchi in lega color oro, che nascondono dischi dei freni a loro volta di circonferenza maxi. Non esistono invece foto che ritraggono la DB12 dal retro: dai precedenti scatti spia, apprendiamo di luci posteriori a forma di C e di un sistema di scarico a doppio terminale.

DB12 vista da dietro

TOUCH CONSOLE Inedita è semmai la foto teaser degli interni, foto grazie alla quale impariamo che nuova DB12 raggrupperà le funzioni di clima, radio, navigazione e connettività per smartphone in uno schermo di discrete dimensioni alla base del tunnel centrale. Comandi touch, ma anche interruttori fisici: per le funzioni stesse di infotainment, così come per le funzioni di guida e altri controlli.

La consolle semi-digitale

NOMEN OMEN Su DB11, Aston Martin monta attualmente il V12 biturbo da 5,2 litri da 639 CV o il Mercedes V8 biturbo da 4,0 litri da 510 CV. Poiché la Casa sostiene di voler proseguire coi motori termici almeno fino al 2026, non c'è ragione di pensare che il 24 maggio riceveremo strane sorprese: DB12 conserverà senz'altro il 12 cilindri, con alte probabilità che pure il V8 continui ad essere offerto come alternativa più economica. Parta il conto alla rovescia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/05/2023