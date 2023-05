Nuova Aston Martin DB12 Volante: la camuffatura lascia poco all'immaginazione

A poche ore dal lancio ufficiale della versione coupé, i nostri fotografi hanno catturato le immagini della nuova Aston Martin DB12 Volante 2024, con addosso una camuffatura che lascia ben poco all'immaginazione. Nella gallery potete ammirare le forme quasi del tutto messe a nudo della nuova spider inglese, ma se volete sapere di più su cosa ci sarà sotto al cofano... continuate a leggere.

Nuova Aston Martin DB12 Volante 2024, vista laterale

IPOTESI SUI MOTORI Partiamo dal motore. Da quanto dichiarato dalla Casa inglese, l'intenzione è proseguire con l'uso dei motori endotermici almeno fino al 2026. Niente elettrificazione, insomma, per la DB12 Volante che certamente seguirà le orme della DB12 coupé, la cui premiére è stata annunciata per il 24 maggio. Sotto al cofano ci aspettiamo dunque di trovare l'evoluzione dei motori ora in uso sulla DB11: il V12 biturbo da 5,2 litri e 639 CV o il V8 biturbo da 4,0 litri e 510 CV di derivazione Mercedes per la entry level. Certamente cambierà qualcosa nei valori espressi: come rinunciare ad aumentare un poco la potenza per il lancio di un nuovo modello?

GLI INTNERNI All'interno, una foto spia della coupé lascia intuire che la plancia sarà tutta digitale e che un secondo display touch installato nella console centrale fornirà i comandi per clima, radio, navigazione e connettività: un po' come già avviene sulle Audi Q7, per intenderci. Stranamente - o forse sarebbe meglio dire saggiamente - tutte le principali funzioni della climatizzazione e dell'audio sono replicate anche da comandi fisici pregevolmente realizzati, che si accompagnano ai tasti per le regolazioni dell'assetto e degli aiuti alla guida sulla console centrale: insieme con una compatta levetta per comandare il cambio automatico.

Nuova Aston Martin DB12 Volante 2024, la capote è in tela, come sulla Ferrari Roma Spider

OMAGGIO AL PASSATO La linea riprende da vicino quella della coupé, con una capote in tela (come sulla Ferrari Roma Spider) compatta e filante, che non cerca però di nascondersi con un'integrazione esasperata della silhouette come sulla rivale italiana. Per capirci, la capote si appoggia al cofano posteriore con uno spigolo piuttosto netto, a determinare in coda quasi un terzo volume, mentre sull'italiana il raccordo tra tela e metallo è disegnato da un unico tratto di matita. Luci piccole, frontale importante e famigliare, la DB12 Volante ha un profilo molto allungato e una coda sfuggente. Non riprende tanto le forme a cuneo così care alle sportive moderne, ma volumi e proporzioni dai vaghi echi rétro. Ne sapremo di più sulle fonti di ispirazione della nuova convertible in occasione del lancio, che potrebbe essere imminente, visto il grado di maturità del prototipo ritratto nella gallery.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2023