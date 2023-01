Bye bye DB11, ecco la DB12 con motore... V12, altro che elettrificazione

Nel 2016 Aston Martin ha presentato la DB11, come naturale sostituta della DB9. La nuova sportiva è stata anche il primo modello del costruttore britannico lanciato sotto la proprietà dei tedeschi di Daimler ed è stato un successo immediato. Pensate che al debutto ufficiale in occasione del Motor Show di Ginevra di quell’anno ne sono stati ordinati oltre 1.400 esemplari. Tuttavia, gli anni passano per tutti e la coupé ha perso lo smalto iniziale, quindi, ora, dopo sei anni di produzione, Aston Martin sta preparando il passaggio di consegne con il nuovo modello. Ecco, quindi, che le immagini ci mostrano il prototipo di quella che sarà la prossima sportiva costruita a Gaydon e che, molto probabilmente, si chiamerà DB12.

Aston Martin DB12: su strada i prototipi per i collaudiELETTRICITÀ? PER ORA SEMBRA PROPRIO DI NO Innanzitutto, c'è ancora mistero riguardo il propulsore, poiché le voci iniziali indicavano che la Casa inglese avrebbe presentato il suo primo modello 100% elettrico. Il powertrain doveva provenire da Mercedes, con un'autonomia stimata di 600 chilometri. Tuttavia, all'inizio del 2022 Tobias Moers, CEO di Aston Martin, ha dichiarato che il V12 non andrà in pensione e, anzi, sarà ancora utilizzato fino al 2026 o al 2027. Con la DB12 destinata ad arrivare nel 2024, è logico pensare che lo farà con un motore V12 sotto il cofano. Le foto dell'auto beccata in una stazione di servizio mostrano i grandi tubi di scappamento, che ci confermano questa teoria.

Aston Martin DB12: monterà ancora un motore V12, ma aggiornatoIL MOTORE ENDOTERMICO SI EVOLVERÀ Inoltre, non ci sarà una nuova versione del motore V12, ma è più probabile un'evoluzione di quello attuale. Ciò significa che la DB12 potrebbe essere offerta con lo stesso biturbo da 5,2 litri della DB11 e della Vantage, che eroga un totale di 608 CV e 700 Nm. Detto questo, è molto probabile che la prossima sportiva di Aston Martin possa arrivare fino a 700 cavalli, se non di più.

Aston Martin DB12: design evoluto per la coupé britannicaNATURALE EVOLUZIONE DI STILE Sotto la pesante tuta mimetica, possiamo osservare che la silhouette sembra una leggera evoluzione di quella attuale e pare ispirarsi all'ultima Vantage, ma con elementi ripresi anche dal concept Valhalla. I fianchi sono belli muscolosi, il profilo a cuneo è confermato e il posteriore sempre bello affilato, con tetto, lunotto e coda quasi senza soluzione di fine. Se le voci iniziali davano il debutto nel 2025, la scelta di mantenere il V12, invece che montare un powertrain elettrico, potrebbe significare che vedremo la nuova DB12 all'inizio del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2023