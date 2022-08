Aston Martin, Pebble Beach 2022 per due nuovi modelli "mozzafiato"

La presenza ''più forte di sempre'', la premiere di due prodotti iper speciali. Al Concours d'Elegance di Pebble Beach del prossimo 21 agosto, Aston Martin ha intenzione di non limitarsi a recitare il ruolo di comparsa. E c'è da crederle.

Q by Aston Martin Vantage Roadster (2021)

ALLA MEMORIA Al tradizionale evento annuale in California, la Casa inglese svelerà innanzitutto un ''modello ultra esclusivo'' che celebri il decimo anniversario della divisione Q by Aston Martin. I dettagli sono ancora segreti, tuttavia Aston si lascia scappare che a rubare la scena sarà un veicolo ''che incapsuli la linea di discendenza dei modelli da corsa che hanno fatto la storia del brand, con un riferimento esplicito al successo alla 24 Ore di Le Mans''. Non male, come premessa.

Aston Martin DBX707 (2022)

TEMPESTA ORMONALE Esposizione di una vettura rievocativa a parte, Pebble Beach sarà il palcoscenico anche di ''un modello incentrato sulle prestazioni che prolunghi l'emozione ad alto numero di ottani e l'intenso piacere di guida generato da modelli mozzafiato come DBX707, V12 Vantage e Valkyrie. Ne sapremo di più il 19 agosto, quando l'oggetto del mistero verrà svelato nel corso di un evento privato, prima di essere mostrato nel fine settimana all'Aston Martin Club 1913.

Aston Martin Valhalla (2021)

VALHALLA EVOLUTION Aston Martin sceglie Pebble Beach 2022 anche per condividere gli ultimi aggiornamenti di sviluppo di Valhalla. In particolare, ad essere rivisitati sarebbero ora gli interni: una posizione di seduta unica, un'ergonomia direttamente ispirata alla F1. Carne al fuoco ne abbiamo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/08/2022