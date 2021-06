NONNA ASTON Sono trascorsi 100 anni esatti da quando il Telaio N. 3, ora comunemente noto come ''A3'', terzo di cinque prototipi Aston Martin costruiti prima dell'inizio della produzione in serie, uscì in tutta la sua grazia dall'allora stabilimento di Abingdon Road a Kensington, Londra. Per celebrare la speciale ricorrenza del più antico esemplare Aston sopravvissuto sino a oggi, ecco una super esclusiva Vantage Roadster che della leggendaria A3 ne catturi lo spirito. Che ve ne pare?

PASSERELLA TRIONFALE Costruita in soli tre esemplari dalla divisione su misura Q by Aston Martin in collaborazione con lo storico rivenditore Aston Martin HWM, la più limitata delle serie limitate della sexy spider britannica viene ora mostrata in anteprima in occasione proprio di un evento di celebrazione del centenario A3, organizzato dall'Aston Martin Heritage Trust (AMHT) con il supporto dell'Aston Martin Owners Club, al Dallas Burston Polo Club di Southam, Warwickshire.

VINTAGE VANTAGE Le caratteristiche di design interno ed esterno della Vantage Roadster rievocativa annuiscono al significato di A3 in punti salienti come la griglia unica con cornice in alluminio brillante e rete quadrata nera. Sulla griglia stessa, presente anche il distintivo Heritage di Aston Martin, utilizzato al momento del lancio della A3 originale. Anche gli esclusivi pannelli parafango laterali fissati con un cinturino in cuoio traggono ispirazione dal cofano motore in alluminio e della cinghia del cofano visti sull'auto del 1921. I pannelli lucidati a mano sono stati accuratamente rifiniti da Ecurie Bertelli, il principale specialista dei modelli Aston Martin anteguerra. Le specifiche esclusive includono anche un set di pinze dei freni in bronzo e le ruote da 20 pollici forgiate in nero lucido. In aggiunta a tutto ciò, l'immancabile N. 3 inciso come rappresentazione del timbro dell'originale.

ABOUT A3 Dotata di un motore a quattro cilindri a valvole laterali da 1,5 litri e 11 CV e ampiamente utilizzata dal cofondatore dell'azienda Lionel Martin, nel suo periodo di massimo splendore la A3 ottenne diversi record di velocità per auto leggere, tra cui il primo posto all'Essex Motor Club Kop Hill Climb nel 1922. A cento anni dalla sua costruzione, oggi l'auto è l'orgoglio della collezione della Aston Martin Heritage Trust, che la acquistò grazie a una generosa donazione durante un'asta nel 2002 e la fece restaurare da Ecurie Bertelli, per tornare il più vicino possibile alla sua versione originale. Buon compleanno.