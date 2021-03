L'ASTON PIÙ VECCHIA! Il Concours of Elegance ospiterà quest’anno la più antica Aston Martin esistente nel corso dell’esibizione che si terrà all’Hampton Court Palace nel distretto londinese di Richmond-upon-Thames il prossimo settembre. L'Aston Martin A3 è stata la terza vettura costruita da Lionel Martin e Robert Bamford, i fondatori della celebre Casa automobilistica inglese (qui i primi scatti della V12 Speedster). Questo gioiello da collezione del 1921 deve il suo nome al motore di tipo A e al telaio N.3 - da qui la sigla A3. Il propulsore a quattro cilindri con valvole laterali eroga solo 11 CV di potenza, ma ha comunque permesso a questa Aston di stabilire svariati record di velocità nei primi anni ’20. L’A3 fu infatti la prima auto a raggiungere una media di oltre 136 km/h alla 100 miglia di Brooklands.

UNA LUNGA STORIA Nel 1923, la A3 fu venduta a un cliente, passando nelle mani di diversi proprietari fino a quando nel 1927 venne acquistata da un certo RW Mallabar. Dopo un guasto a una biella, l'auto tornò nelle officine Aston Martin per una completa ricostruzione del motore. Proprio in quest’occasione l'auto venne riverniciata con una tinta grigio chiaro, al posto del classico nero, con l’aggiunta di appariscenti cerchi rossi. Nel 2003 l'Aston Martin Heritage Trust, diventata nel frattempo proprietaria dell’auto, affida il restauro conservativo a Ecurie Bertelli. La carrozzeria viene ridisegnata e battuta a mano con l’aggiunta di un nuovo telaio artigianale in frassino. Il motore, ricostruito da cima a fondo, si avvale di impianto di raffreddamento rinnovato. L'auto si presenta oggi in ottime condizioni ed è perfettamente funzionante, con quella stessa vernice nera con la quale era uscita di fabbrica 100 anni fa.

PROTAGONISTA Aston-Martin A3 farà parte della sezione Main Concours, una line-up di capolavori rarissimi che comprende alcuni dei modelli carrozzati più belli mai costruiti. Una collezione esclusiva che celebra l’automobile e le gesta dei primissimi “eroi” del motorsport. Il programma del Concours of Elegance 2021 prevede inoltre speciali festeggiamenti in onore del 95° compleanno di Sua Maestà Elisabetta II. Durante la manifestazione verrà esposta infatti un'auto britannica per ogni anno di vita della Sovrana. In totale, durante il fine settimana si alterneranno oltre 1.000 auto rare ed esotiche. I biglietti per il Concours of Elegance 2021 sono già disponibili a partire da 30 sterline (circa 35 euro) per l'ingresso di mezza giornata, con il pacchetto full hospitality dal valore di 288 sterline (335 euro). I ticket possono essere acquistati direttamente su concoursofelegance.co.uk/tickets.