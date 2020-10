CLUB ESCLUSIVO Prima di lei, altre supercar barchetta celebri si sono avvicendate: Ferrari Monza SP1 e SP2, McLaren Elva e non ultima la Lamborghini avvistata in questi giorni. Nel mondo delle supercar due posti scoperte, senza finestrini né parabrezza, presto otterrà cittadinanza anche l'Aston Martin V12 Speedster - qui il video - ,il cui prototipo è stato recentemente immortalato su strada.

SUPER BARCHETTA Le ultime immagini del prototipo mostrano la V12 Speedster in nero opaco. L'Aston Martin barchetta è equipaggiata con un motore V12 biturbo da 5,2 litri - in posizione centrale anteriore - capace di 700 CV e 753 Nm di coppia. Per la supercar inglese, trazione posteriore e trasmissione automatica di origine ZF a otto velocità. Le prestazioni parlano di 3,5 secondi nello 0-100 km/h e velocità massima di 300 km/h. Il telaio è realizzato principalmente in fibra di carbonio, mentre la piattaforma in alluminio è condivisa con Vantage e DBS Superleggera.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA La nuova supercar britannica, costruita a mano, arriverà all'inizio del 2021. Sarà prodotta in sole 88 unità a un prezzo di 876.000 euro. Certo, performante ed esclusiva, ma per queste cifre un parabrezza Aston avrebbe anche potuto includerlo...