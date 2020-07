STA ARRIVANDO Ve l'abbiamo raccontato per filo e per segno: dopo aver sviscerato motore, prestazioni, consumi e prezzo dell'Aston Martin DBX, torniamo a parlare del SUV inglese per dirvi che, finalmente, il primo esemplare è uscito dalla linea di produzione.

LANCIO STORICO Sarà che è il primo SUV in 106 anni di storia, sarà che ci sono voluti 4 anni da quando Aston Martin ha annunciato il nuovo stabilimento a St Athan, in Galles - dove DBX è prodotto - ma un po' di suspance si era creata. Tutta questa attesa culmina ora con l'uscita del primo Aston Martin DBX dalle linee di montaggio, pronto a tuffarsi nel mercato.

QUANDO ARRIVA A proposito, quando lo vedremo? Le prime consegne del DBX inizieranno entro la fine del mese, mentre in Aston Martin sostengono che l'80% dei SUV prodotti sarà esportato e venduto all'estero. Insomma, ci sono buone probabilità che da qui all'autunno se ne veda qualcuno anche per le nostre strade. Se non volete aspettare tanto, potete sempre rivedere Aston Martin DBX nel nostro video.