Mattel lancia la sfida a Lego: ora le Hot Wheels le monti tu

In negozio dall'estate i primi 7 set di modellini auto costruibili. Tra Lego Technic e Mattel, sarà guerra di... mattoncini?

E fu così che, un mattoncino sopra l'altro, anche Mattel si lanciò nel settore delle (micro) costruzioni.

In collaborazione con Hot Wheels, nasce il nuovo marchio Brick Shop. Si comincia con sette automobiline tutte da montare, e poi chissà: la gara con le macchinine Lego è solo che alla prima curva.

Mattel Brick Shop: Maserati MC20

Modellini Brick Shop, cos'hanno in più dei Lego

Progettata per offrire ai fan ''un nuovo modo di costruire, personalizzare e collezionare'', la linea Brick Shop offre ''veicoli realistici con dettagli e proporzioni accurate''.

Scartando la confezione, i collezionisti troveranno anche opzioni di personalizzazione che includono parti in vero metallo, ''per ricreare e personalizzare i loro veicoli Hot Wheels preferiti''.

Visto proprio l'heritage Hot Wheels, ogni set include anche un modellino pressofuso in scala 1:64. Visto? La sfida a chi offre di più è già cominciata.

Mattel Brick Shop: Corvette Grand Sport

La collezione di lancio

I set sono suddivisi nei livelli Speed, Elite e Premium: prezzi progressivi.

La Mercedes-Benz 300 SL fa parte della linea Premium, il top di gamma, e su Amazon costa 139,99 dollari. Il prezzo è elevato? Sì, ma ricevi una Gullwing in scala 1:12 con portiere funzionanti, stemma Mercedes in metallo e ''dettagli interni di lusso''.

Mattel Brick Shop: Mercedes 300 SL

La serie Elite, livello intermedio, costa 49,99 dollari e comprende una Corvette Grand Sport classica, una Acura/Honda NSX del 1990 e un Chevrolet Pickup del 1962.

Mattel Brick Shop: il pickup Chevy del '62

Tutti modelli in scala 1:16 dotati di componenti aggiuntivi, copricerchi in metallo e decalcomanie con licenza. La NSX si distingue anche per i fari a scomparsa e lo sterzo funzionante.

Mattel Brick Shop: la Camaro del 1968

La gamma entry level (Speed) comprende infine tre set in scala 1:32 al prezzo di 24,99 dollari ciascuno. Tra le opzioni figurano la Maserati MC20, la Cadillac Project GTP Hypercar e una Chevrolet Camaro del 1968 personalizzata.

Visita intanto il sito web di Mattel e costruisci la tua personalissima opinione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 06/05/2025