Mini Mentley: questa special potrebbe diventare una Hot Wheels

Basta uno sguardo per capire che questa special su base Mini del 1983 ha qualcosa di speciale. Guarda le foto nella gallery, soffermati sui dettagli e noterai anche tu che sembra un modellino ricreato in scala reale. Ebbene, l'attuale scopo del restomod Mini Mentley è compiere il percorso inverso: vincitore del 2024 Hot Wheels Legends Tour UK durante il Gravity Show di Slammed UK al NEC si candida per diventare un modellino in scala 1:64 della gamma Hot Wheels, anche se la strada da fare per raggiungere il traguardo è ancora lunga e se le sue oriogini avrebbero dovuto condurla altrove.

Mini Mentley, il motore TVR V8

SBOMBARDATA PER DAVVERO Ispirata alle Bentley Speed 8 degli anni '20, la Mini Mentley era nata come auto da track-day. Sotto il cofano, un motore TVR V8 da 320 CV e un cambio Range Rover, con l'aggiunta dell'iniezione di NOs che tutti i fan di Fast & Furious ben conoscono, promettono prestazioni mozzafiato: da 0 a 100 km/h in soli tre secondi! A crearla sono stati tre musicisti che la utilizzano per viaggiare in Europa, esibendosi in Francia, Italia e Germania per raccogliere fondi a favore di Save the Children: Dominic Whittle, Gary Selby e Mike Williams. La Mini Mentley non è solo un’auto da esposizione, insomma.

Mini Mentley, gli interni coi sedili privi di imbottitura

SOGNO D'INFANZIA La Mini ‘Mentley’ ha superato oltre 180 partecipanti, impressionando con la sua autenticità e carattere una giuria composta da Craig Callum di Hot Wheels, Nicola Hume di Red Bull, Jordan Clarke fondatore di Slammed UK e dall'influencer Mat Armstrong. Dopo aver vinto il round UK, per potersi tramutare in un modellino che faccia sognare i bambini di tutto il mondo - e pure qualche adulto - dovrà presentarsi in rappresentanza del Regno Unito alle semifinali globali il 2 novembre e vincerle insieme con la finale prevista per l’11 novembre. “È un grande privilegio vincere il round UK del Hot Wheels Legends Tour con Mentley”, ha detto Dominic Whittle. “Il nostro interesse per le auto è iniziato quando avevamo sei anni, ed è fantastico essere qui 53 anni dopo con un veicolo che riflette quei ricordi d’infanzia”. E destinato, speriamo davvero, ad alimentare i sogni d'infanzia di migliaia di nuovi appassionati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/08/2024