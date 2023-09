Polestar diventa una Hot Wheels in scala reale

Si chiama Polestar Synergy la concept di supercar elettrica vincitrice dell'ultimo Polestar Design Contest e per darle lustro la casa svedese ne ha fatto un modello in scala 1:1 da esporre al salone di Monaco IAA 2023. Perché ''Synergy''? Perché il prototipo è in realtà la fusione di tre design differenti: due per gli esterni e uno per l'interno, tutti premiati al concorso. Passo successivo, per Polestar, è avviare una partnership con il marchio Hot Wheels di Mattel, per trasformare le creazioni premiate al Polestar Design Contest in oggetti da collezione Hot Wheels e Matchbox, a partire dalla prossima edizione.

SINTESI VINCENTE Sono stati oltre 600 i partecipanti che si sono scatenati nella progettazione di un veicolo Polestar ''incentrato sull'esperienza delle prestazioni'' e nel contempo sostenibile. La risultante Polestar Synergy è il prodotto di oltre sei mesi di collaborazione tra i vincitori e il team Polestar Design, per trasformare tre sogni distinti in un'unica realtà coesa. Nel complesso, l’auto incarna perfettamente i valori prestazionali chiave di Polestar. Ma essendo alta solo 1,07 metri e lunga 4,56 metri, mostra anche proporzioni e dettagli inediti per il marchio, a dare una splendida silhouette da supercar.

Polestar Synergy, vista laterale

TRAMPOLINO DI LANCIO “Sono orgoglioso che il team sia stato in grado di guidare e supportare i vincitori nella realizzazione del loro sogno sotto forma di un modello a grandezza naturale. Non capita spesso che gli studenti designer ricevano una tale visibilità all'inizio della loro carriera, cosa che la Polestar Design Community su Instagram fa così bene, amplificata quest'anno dal modello in scala 1:1 e dal tour programmato delle sedi Polestar in tutto il mondo'', dice Maximillian Missoni, responsabile del design di Polestar.

VEDI ANCHE

CHI HA FATTO COSA Entrambi i designer esterni vincitori, Devashish Deshmukh e Swapnil Desai, hanno sede a Parigi, Francia. Il design di Deshmukh si concentrava volumi esterni definiti dagli spazi vuoti e ispirati alle forme uno squalo martello, mentre il design di Desai era incentrato sulla durabilità emotiva con aggiornabilità tecnica e materiali che invecchiano con grazia nel tempo. L’interior designer, Yingxiang Li, con sede in Cina, ha creato un abitacolo con una seduta orientata alle prestazioni, che offre una nuova esperienza incentrata sul “comfort e controllo fluttuanti”.

Polestar Synergy, volante e strumentazione

LA POLESTAR DI BARBIE “Proprio come Polestar sta ridefinendo i confini delle prestazioni elettriche e dell’innovazione automobilistica, Hot Wheels ha costantemente spinto i limiti dell’immaginazione e del design, e siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Polestar a partire dal vincitore del Design Contest di quest'anno. Questa collaborazione celebra l'essenza di Hot Wheels: determinazione combattuta, grinta e passione che ampliano i confini del design automobilistico. Non vediamo l’ora di vedere i concetti per la Challenge del prossimo anno”, dice Roberto Stanichi, SVP e Global Head of Vehicles di Mattel.

GENIO COMPRESO Dopo il debutto a Monaco, il modello in scala 1:1 verrà portato negli Stati Uniti e inizierà il suo tour in esposizione agli eventi del Hot Wheels Legends Tour di El Segundo, in California, dal 7 ottobre 2023. Non ha vinto, ma è stato comunque elogiato per lo straordinario talento espresso, anche Kamil Kozik dalla Polonia: il suo go kart ad alto tasso di sostenibilità ha conquistato i giudici, con la sua struttura ridotta e la possibilità di diventare parte di una rete elettrica locale quando non in uso: lo vedete nella fotogallery e nel video, cliccando sulla foto di copertina.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/09/2023