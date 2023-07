Anche Dominic Toretto e famiglia corrono con le Hot Wheels! Ecco il trailer

Le auto di Fast & Furious nel nuovo Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, in arrivo a ottobre per PC, PlayStation e Xbox. Il trailer

Solo un paio di mesi fa lo studio di sviluppo Milestone ha annunciato il seguito di Hot Wheels Unleashed, il gioco di corse arcade uscito lo scorso anno, e che ha riscosso un successo pazzesco, da questa e dall’altra parte dell’oceano. La notizia che rinfresca questa estate infernale è che Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged comprenderà, nella nutrita lista di auto presenti nel gioco, anche quelli della saga di Fast & Furious.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, arriva Fast & Furious: uno screenshot del gioco

TUTTE LE AUTO Fin dal giorno dell’uscita del gioco ci si potrà divertire a correre a bordo della inarrestabile Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, una delle preferite di Dominic Toretto. Gli altri veicoli della serie arriveranno in un secondo momento sotto forma di contenuti scaricabili. Tra i più indimenticabili visti nei film ci sono sicuramente:

Toyota Supra JZA80

Dodge Charger R/T

Mitsubishi Eclipse GS

Mitsubishi Lancer Evolution VII

2000 Honda S2000

Ford Mustang Fastback

Nissan Skyline GT-R R34

Nissan Silvia S15

Yenko Camaro SYC

Toyota Supra

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, un'immagine del trailer di annuncio del gioco

Quanti di questi, e quali altri, arriveranno effettivamente all’interno del gioco è ancora da vedersi. In compenso, sappiamo già che le ambientazioni delle piste saranno cinque: una sala giochi che rievoca l'epoca dei coin-op a gettoni, un cortile residenziale trasformato in un'arena da corsa, un campo da minigolf situato in una città del selvaggio West, un museo di dinosauri e una vecchia stazione di servizio.

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, un'immagine del trailer di annuncio del gioco

QUANDO ARRIVA Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged uscirà il prossimo 19 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/07/2023