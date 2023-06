Le Hot Wheels tornano a correre con Unleashed 2, in arrivo a ottobre! Il trailer

Una delle sorprese videoludiche del 2021 è stata Hot Wheels Unleashed: sviluppato dallo studio milanese Milestone, è un gioco di corse arcade che vede protagoniste le piccole macchinine della Mattel. Un gioco tanto immediato quanto spassoso, e che ha avuto un meritato successo, soprattutto oltreoceano. Prevedibile quindi che arrivasse un seguito, che si chiama - altrettanto prevedibilmente - Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged.

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, un'immagine del trailer di annuncio del gioco

LE NOVITÀ La principale novità rispetto al primo capitolo è la nuova modalità Carriera, con una storia imperniata su quattro personaggi, cutscene animate e una narrazione che introduce le sfide, gli ambienti e le abilità delle auto. Hot Wheels 2 debutterà con 130 macchinine al giorno del lancio: oltre alle categorie Stock, Powered e Ultimate arriveranno anche moto e ATV. Ciascuna di esse potrà essere personalizzata con punti abilità e skill specifiche per quella categoria.

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, la MS/T Suzuka

GUIDA TATTICA Oltre alle abilità di drift e turbo boost già presenti nel primo capitolo, gli sviluppatori hanno inserito la schivata e il salto: la prima permette di speronare gli avversari o schivare ostacoli, mentre il secondo consente di evitare “sgambetti” da parte degli altri piloti, o di superare particolari punti del tracciato. Queste novità dovrebbero aggiungere un bel livello di complessità e di tattica alle gare. In Hot Wheels 2 debuttano cinque ambientazioni dove saranno fisicamente costruite le piste, che sporadicamente prevedono escursioni nel mondo reale, che si tratti di un tavolo da salotto o dell’erba del giardino.

VEDI ANCHE

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, un'immagine del trailer di annuncio del gioco

EDITOR E MULTIPLAYER Il primo Hot Wheels Unleashed ha visto un contributo pazzesco da parte dei giocatori, che hanno realizzato oltre un milione di livree e dato vita a più di 400mila tracciati. Il seguito permetterà di scatenare ancor di più la fantasia e la creatività con un editor di tracciati migliorato, nuovi blocchi, e un editor di livree con maggiori funzionalità, tra cui la possibilità di creare - e condividere - sticker originali. Per quanto riguarda il multiplayer, oltre allo split-screen per giocare in due sul divano, ci si potrà cimentare in sfide online anche tra piattaforme differenti (Switch escluso).

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, la Tiger Shark

QUANDO ESCE Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, che può già essere pre-ordinato sul sito ufficiale hotwheelsunleashed.com, uscirà il prossimo 19 ottobre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/06/2023