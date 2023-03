La curiosa storia della Midas Monkey Corvette commissionata da Hot Wheels

Richard Rawlings e il suo team del Gas Monkey Garage sono famosi per la trasmissione Fast'n Loud. Nel corso degli anni hanno realizzato 135 auto elaborate (compresa una Ferrari F40), con operazioni di tuning anche esagerate che gli sono valse la collaborazione con Hot Wheels, la famosa marca di automobiline giocattolo. Non solo auto di serie, dunque, ma anche modelli custom reali sono diventati modellini. E il primo mai uscito dall'officina di Rawlings è questa Corvette C3 dorata, chiamata Midas Monkey.

LA BASE DI PARTENZA La Midas Monkey Corvette, è anche una delle special di cui Rawlings è più orgoglioso: non solo perché è entrata a far parte della collezione Hot Wheels, ma anche perché è la prima auto per cui la casa di modellini ha chiesto la collaborazione di un'officina esterna, mentre fino a quel momento si era sempre affidata al suo centro stile interno. Prima di passare per le mani di Rawlings, la Midas Monkey era una semplice Chevrolet Corvette T-top nera del 1968, con motore V8 da 7,0 litri e cambio manuale a quattro marce (qui sotto un video che la vede protagonista).

CHE COSA LE HANNO FATTO Gli interventi l'hanno trasformata nel mostro che è ancora oggi, con un gigantesco compressore cromato che spunta dal cofano e la vernice Gold Flake che dà il nome all'auto: in omaggio al mitologico re Mida, che trasformava in oro tutto ciò che toccava. Non mancano scarichi laterali - quattro per lato - e parafanghi maggiorati, per ospitare gomme super-ribassate molto diverse da quelle di serie.

IN BUONA COMPAGNIA Dopo che l'auto fu completata, Rawlings e il team la vendettero a una collezione. Ma qualche tempo dopo, l'auto è stata effettivamente riacquistata da Rawlings e quando è andato a prenderla, Rawlings ha scoperto che il tizio che possedeva la Corvette possedeva anche l'Hi-Po Hauler: un terrificante pick-up allestito sempre da Gas Monkey Garage per Hot Wheels con le forme tondeggianti di un buffo camioncino Ford Ecoliner e un monumentale motore - non lontano da quello della Midas Monkey - in bella vista nel cassone.

DI MANO IN MANO A quel punto Rawlings ha riacquistato la Midas Monkey Corvette, per un evento che purtroppo è fallito, per finire poi col rivenderla direttamente a Hot Wheels, che l'ha inserita nella sua collezione permanente al museo della Casa. In questo modo è accudita e ammirata da migliaia di persone, oltre a fare da traino promozionale per il modellino. Rawlings ha portato la Corvette dorata allo Hot Wheels Legends Tour del 2020, riunendola per l'occasione allo Hi-Po Hauler. Una vera riunione di famiglia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/03/2023