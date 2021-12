Salta la Corvette con una Corvette. Ma il video è vero o fake?

Vi ricordate Evel Knievel? Probabilmente è lo stuntman motociclistico più famoso della Storia. Il suo personaggio ha ispirato il protagonista del fumetto Ghost Rider e i suoi salti in moto, che spesso si sono conclusi con lunghe degenze in ospedale, rimangono mitici. Ispirato dal suo eroe, Rick ''Corvette'' Conti - un venditore d'auto americano, specializzato appunto in Corvette - ha pensato di emularlo saltando una Corvette C8 Stingray (qui il video della nostra prova) a bordo di un'auto analoga. Qui sotto il video dell'impresa, che non ha mancato di far nascere qualche sospetto al popolo del Web. Andate al minuto 6'08'', se volete... saltare le chiacchiere introduttive e immergervi immediatamente nell'azione.

VEDO - NON VEDO Oltre che a Evel Knievel, di cui indossa la tuta, Rick per il suo video si è ispirato al salto della Lamborghini Aventador con la Urus orchestrato da uno youtuber (qui il video). A differenza di quest'ultimo, però, Rick compie delle scelte piuttosto strane per organizzare le riprese. Primo, le riprese sono fatte di notte, con scarsa illuminazione e sotto l'acqua. La scusa ufficiale è che ciò avrebbe reso il tutto più scenografico e spettacolare, ma la pioggia sulla rampa in metallo costituisce un elemento di rischio in più e l'oscurità impedisce di vedere bene che cosa succede.

VEDI ANCHE

Quella luce blu tra gli alberi è la Corvette volante di Rock Conti prima dell'atterraggio

UN DETTAGLIO SOSPETTO Secondo, da quello che si vede c'è una rampa di decollo, ma non una rampa di atterraggio. Verso la fine del video, Rick fa sapere che a parte i cerchi, gli ammortizzatori, alcune parti della carrozzeria e poco altro, l'auto si è salvata dal duro impatto con il terreno: forse troppo poco per l'altezza raggiunta in volo. Ma non predisporre nulla per attutire l'urto e prevenire così i danni pare un'imprudenza incomprensibile, visto che sarebbero bastate un po' di scatole di cartone ammonticchiate come si fa nel cinema. Altri dubbi possono nascere per gli airbag che non scoppiano e per le cinture di sicurezza di serie: senza quelle a cinque punti è un vero colpo di fortuna che Rick non si sia spezzato il collo picchiando la testa contro il tetto al rimbalzo.

L'atterraggio di Rick Conti sembra durissimo. Pochi i danni al confronto

VERO O FALSO? Si capisce qualcosa in più dell'azione dalle foto che trovate in gallery, che per l'altezza raggiunta in volo, per la discesa e le luci potrebbero alimentare le teorie che si tratti di un fake. Lui è molto convincente, va detto: per l'emozione che trasmette e per quello che racconta nella chiacchierata conclusiva. L'obiettivo, comunque, era intrattenere il pubblico, sottolinea Rick, e l'obiettivo è stato raggiunto. Di certo, non comprerei mai la Corvette usata per il salto, se anche me la proponesse a un prezzaccio. Voi che cosa ne pensate?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/12/2021