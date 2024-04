Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged e il nuovo pack: un quarto di cm alla volta

L'iconica Dodge Charger R/T e non solo. Il Fast & Furious Expansion Pack include 4 nuove auto e un ambiente a tema. Sì, è il Garage di Dom

Ti sei mai chiesto come mai, giocando a Hot Wheels Unleashed, non potevi ancora guidare le auto del primo capitolo della saga di Hollywood che più di ogni altra è diventata fenomeno di costume? Ecco, devono esserselo chiesti anche alla Milestone. Detto, fatto: Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged si allea con Universal Products & Experiences e ti confeziona il Fast & Furious Expansion Pack, così ora puoi sentirti un ''mini'' Dominic Toretto mentre insegue, a bordo della sua Dodge Charger R/T, la ''micro'' Nissan Skyline GT-R R34 di Brian O'Conner. O anche viceversa. In totale, quattro nuove auto (tutte dal franchise di F&F) e un nuovo ambiente a tema (idem). Il pack è già a disposizione. Guarda il trailer nel video qui sotto.

FAB FOUR Fast & Furious è la quintessenza dell'azione, l'iconica Dodge anni Settanta di Toretto e la Nissan GT-R di Brian non sono certo le uniche apripista. I nostalgici della saga non vedranno l'ora di guidare la Mitsubishi Eclipse del '95, l'auto sportiva compatta che segna l'ingresso di O'Conner nella scena delle corse clandestine. A sua volta, la W Motors Lykan HyperSport aggiunge un tocco di stile alla compagnia, con il suo design futuristico e lussuoso. L'auto è nulla senza il contesto, e così il Fast & Furious Expansion Pack include anche il Garage di Dom, un ambiente misto che comprende il garage e il cortile di Dom. Tra i pertugi dei quali i giocatori potranno assaporare l'atmosfera della serie... un quarto di centimetro alla volta.

Quale nuova ambientazione, se non il Garage di Dom?

SBORNIA DI NITROMETANO Gasatissimo Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel: ''Stiamo iniettando una dose di protossido di azoto ad alta potenza nella nostra collaborazione con Universal Products & Experiences. Questa espansione ad alto numero di ottani - esclama DeLaet - è la miscela perfetta di velocità e stile''.

Fast & Furious Pack, un'espansione ad alto tasso di... protossido di azoto

DOVE, COME, QUANDO Il Fast & Furious Expansion Pack è incluso sia nella Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Legendary Edition, sia nel Season Pass Vol. 2. Può essere acquistato anche separatamente. Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged è infine ora disponibile su tutte le principali console e PC ed è giocabile anche tramite abbonamento Xbox Game Pass per Xbox, PC e Xbox Cloud Gaming.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/04/2024