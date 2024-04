F1 24 esce il 31 maggio: tutte le novità. Intanto, il trailer

Per sentirsi più vicini all'azione, per riprodurre sensazioni ancora più realistiche, per immedesimarsi anima e corpo nel proprio campione preferito. Le novità di F1 2024, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship del quale EA Sports ha i giorni scorsi svelato il set completo di funzionalità, promettono di non deludere. L'innovativo EA Sports Dynamic Handling, una modalità Carriera rinnovata e molto altro ancora: lancio di F1 24 in programma il prossimo 31 maggio, quindi in anticipo rispetto alle stagioni precedenti. Intanto, guarda il trailer di presentazione. Ma stay tuned, perchè...

FULL IMMERSION Perché lunedì 22 aprile è a palinsesto il video del Gameplay Deep Dive. Torna su questa pagina il 22 aprile alle ore 17.00 in punto per scoprire la nuova esperienza più in dettaglio. Nel frattempo, cosa dobbiamo aspettarci?

WHAT A FEELING Grazie al lavoro stretto contatto con l'attuale Campione del Mondo - nonché star della copertina della Champions Edition - Max Verstappen, sostengono da EA Sports che il nuovo Dynamic Handling ''ridefinisce la sensazione dell'auto per produrre prestazioni realistiche e prevedibili su ruote e pastiglie''. La nuovissima cinematica delle sospensioni, il modello di pneumatico aggiornato, la simulazione aerodinamica avanzata e le nuove opzioni di configurazione del motore e dell'auto ''migliorano l'esperienza di guida''. Infine: ''le curve, la resistenza al rotolamento, la pressione dei freni, la temperatura ambiente della pista e le condizioni variabili consentono ai conducenti di ricevere un feedback immediato per massimizzare le loro prestazioni in pista''.

Esperienza di guida più realistica (EA Sports / YouTube)

IN AUTODROMO Si aggiungono all'esperienza della settimana di gara i miglioramenti dentro e intorno ai circuiti. Compreso Silverstone, che riceve un aggiornamento significativo per offrire un'autentica precisione del circuito. Gli aggiornamenti al Circuit de Spa-Francorchamps, al Circuito Internazionale di Lusail e al Circuito di Jeddah Corniche assicurano a loro volta che i tracciati del gioco corrispondano alle loro controparti nel mondo reale. Aggiungono una nuova dimensione anche i campioni audio dei piloti reali presi dalle trasmissioni F1 mentre reagiscono agli incidenti in pista.

Migliore riproduzione dei circuiti (EA Sports / YouTube)

IN CARRIERA Quanto alla rinnovata modalità Carriera: i giocatori possono ora scegliere anche tra un concorrente emergente di F2, un'icona leggendaria, oppure creare la propria eredità. DI seguito, ulteriori innovazioni.

Guadagna Reputazione : per costruirsi un'immagine all'interno del paddock attraverso obiettivi in pista.

: per costruirsi un'immagine all'interno del paddock attraverso obiettivi in pista. R&D Upgrades : perché la reputazione del pilota influisce anche sul supporto che i giocatori ricevono dalla loro squadra. Maggiore è la reputazione, più motivata è la squadra.

: perché la reputazione del pilota influisce anche sul supporto che i giocatori ricevono dalla loro squadra. Maggiore è la reputazione, più motivata è la squadra. Guadagna Riconoscimenti : perché oltre ai risultati a breve termine, ogni pilota ha obiettivi a lungo termine basati sulle aspettative della stagione.

: perché oltre ai risultati a breve termine, ogni pilota ha obiettivi a lungo termine basati sulle aspettative della stagione. Gareggia Con Un Amico : unisci le forze o gareggia come rivali nella modalità Carriera a due giocatori.

: unisci le forze o gareggia come rivali nella modalità Carriera a due giocatori. Challenge Career: ti metti nei panni di un pilota F1 preselezionato e gareggi in una serie di mini stagioni, il voto comunitario influenzerà le condizioni e i circuiti per gli eventi futuri.

UN MONDO NUOVO Ritorna per la seconda stagione F1 World, la casa del multigiocatore, del Grand Prix, delle prove a tempo e della nuova funzionalità Fanzone. I giocatori si alleano con la loro squadra e pilota preferiti nel corso di una stagione del Podium Pass e si uniscono a un campionato a livello di gioco e limitato nel tempo che include obiettivi collaborativi mentre competono contro squadre rivali. Separatamente, My Team ritorna con l'inclusione di due nuove icone, il leggendario ex campione del mondo James Hunt e il pilota colombiano di F1 di maggior successo, Juan Pablo Montoya.

EA Sports F1 24, la copertina della Champions Edition

CHI PRIMA ARRIVA I piloti che preordinano l'esclusiva digitale Champions Edition entro il 1° maggio ottengono l'accesso immediato a una selezione di livree dei team F1 della nuova stagione da utilizzare nella modalità Time Trial in F1 23. Riceveranno inoltre Hunt e Montoya come icone, 18.000 Pitcoin, un F1 World Bumper Pack, fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio e un VIP Podium Pass bonus.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/04/2024