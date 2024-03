Su Forza Horizon 5 si può guidare l'auto italiana più potente di sempre

Gli appassionati del famoso videogame Forza Horizon 5 si preparano ad accogliere nel loro garage digitale un'auto senza precedenti: la Pininfarina Battista. Si tratta, di fatto, dell'automobile - anzi, dell'hypercar - più potente mai costruita in Italia. Inclusa nel pacchetto automobilistico europeo del gioco, questa sportivissima elettrica offre ai possessori di Xbox l'opportunità di realizzare un sogno (anche se soltanto virtuale) solitamente riservato a pochissimi fortunati. E poi, qui c'è anche il gusto di poterla guidare senza preoccuparsi di dover prima spendere 2 milioni di euro. Una volta acquisita, i giocatori potranno personalizzare la Battista utilizzando il laboratorio di vernici di Forza, oltre a modificare la vettura con kit carrozzeria virtuali e altri aggiornamenti per esplorare al meglio il mondo virtuale di Forza Horizon 5.

Pininfarina Battista: la potenza massima è di quasi 2.000 CV

QUASI 2 MILA CV I motori elettrici della Pininfarina Battista assicurano una potenza impressionante di 1.874 cavalli, proiettando l'auto da 0 a 100 km/h in soli 1,79 secondi e fino a 200 km/h in appena 4,49 secondi. Questi dati fuori logica le permettono di assumersi il titolo di una delle auto più veloci al mondo, tanto nel gioco quanto nella realtà. Nonostante sia una novità per la serie Horizon, la Battista è già stata resa giocabile nell'ultimo capitolo di Forza Motorsport, quello però più orientato verso la simulazione sportiva. Questa aggiunta alla linea di vetture di Forza Horizon 5 - che invece è un titolo dal tono arcade ed open world - è stata ulteriormente agevolata dal fatto che la vettura su cui si basa la Pininfarina EV, la Rimac Nevera, è già presente nel gioco. Tuttavia, considerando che la produzione della Battista sarà limitata a soli 150 esemplari, questa potrebbe essere l'unica occasione per molti appassionati di mettersi al volante di questa incredibile hypercar.

Pininfarina Battista: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 1,79 secondi

SU MISURA L'esperienza di guida non sarà soltanto l'unica compenente trasferita dal mondo reale a quello virtuale. Per avvicinare il più possibile il ''videogiocatore'' a quello che vivrebbe un acquirente, sarà possibile personalizzare su misura la Battista secondo il proprio gusto. Dopo averla scaricata e acquistata - sempre virtualmente, s'intende - il giocatore si ritroverà all'interno dell'atelier dove potrà scegliere il colore per la carrozzeria e per i cerchi ed eventualmente costruire una livrea su misura. Insomma, sognare non costa nulla. O quasi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 23/03/2024