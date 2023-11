Forza Horizon 5: l'aggiornamento celebra le muscle car a stelle e strisce

Con l'ultima release arrivano supercar moderne come la Chevrolet Corvette Z06 e vintage come la Pontiac Firebird 1968, ma anche tante piste inedite

Siamo arrivati in quel periodo in cui Forza Horizon 5 si aggiorna introducendo una nuova serie di auto, scenari, avventure e gare per aumentare il coinvolgimento dei giocatori. L'ultima release di American Automotive è una celebrazione delle automobili americane, con una serie di modelli sportivi moderni e vintage provenienti introdotti nel gioco per la prima volta. Oltre alle automobili, ci sono quattro nuovi tracciati su strada, nuovi design delle ruote e c’è il ritorno del più popolare circuito ovale. Insomma, dobbiamo aspettarci molto dall’inedita versione del videogame, ma diamo prima un'occhiata alle auto.

Finalmente i giocatori potranno mettere le mani sulla nuova Corvette Z06. Alimentata da un V8 aspirato da 5,5 litri (chiamato LT6), l'ultima versione della Z06 è davvero micidiale. Grazie ai suoi 670 cavalli, la supercar a motore centrale può raggiungere i 100 orari in meno di tre secondi e un regime di rotazione che tocca 8.600 giri/min. Se volete mettere le mani sulla sportiva yankee (almeno virtualmente), dovrete guadagnare 20 punti durante la prima settimana dell'American Automotive Festival Playlist. L’auto è disponibile dal 9 al 16 novembre. Questa è l'ultima Corvette C8 a unirsi al gioco, la Stingray era disponibile al momento del lancio, mentre la E-Ray è stata introdotta all'inizio di quest'anno.

Forza Horizon 5: la Chevrolet Corvette Z06 2023

La Nova Super Sport del '66 potrebbe essere familiare ai giocatori di Forza Horizon. Sebbene questa sia la prima volta che sarà disponibile in variante FH5, la classica muscle car era un modello disponibile in Forza Horizon 4. La buona notizia è il suo ritorno nel franchise: un'auto perfetta con cui divertirsi grazie al suo potente motore V8, un bello stile classico e la trazione posteriore. Insomma, dovrebbe essere un vero piacere guidare sulle strade virtuali messicane. Ma dovrete prima guadagnare 20 punti durante la seconda settimana della playlist del Festival per sbloccare Nova, che sarà disponibile dal 16 al 23 novembre.

Forza Horizon 5: la Chevrolet Nova Supersport 1966

La formazione della Pontiac cresce con l’aggiunta della Firebird 1968. Un'altra muscle car ritornata a gran voce da Forza Horizon 4, la Firebird si è sicuramente presa il suo bel momento per presentarsi nuovamente sul palcoscenico, ma i giocatori saranno certamente felici di rivederla. Nella sua versione al top, la Firebird era dotata di un “violentissimo” motore V8 da 6,5 ​​litri, che erogava ben 325 CV. Non è l'unica Pontiac nella selezione di Forza Horizon 5, poiché apparirà anche l'iconica GTO Judge del 1969. Probabilmente uno degli esemplari più desiderabili nella storia del marchio. Il suo motore eroga 370 CV, tutti scaricati sulle ruote posteriori. Con la Firebird e la GTO Judge, la gamma Pontiac comprende attualmente ben otto modelli. La Firebird può essere ottenuta dal 16 al 23 novembre con 40 punti durante la seconda settimana. Invece, la GTO Judge sarà resa disponibile una settimana dopo, sempre per 40 punti.

Forza Horizon 5: la Pontiac Firebird 1968

È piuttosto insolito che un gioco di corse introduca auto classiche di lusso, ma siamo i player di tutto il mondo saranno ben felici di accogliere la Lincoln Continental del 1962. Costruita per VIP, uomini d'affari e diplomatici, la maestosa berlina fonde lusso e stile in un modo che poche altre auto dell'epoca potevano permettersi. Sotto il lungo cofano trova spazio un mastodontico V8 (l'opzione più piccola era di 7,0 litri…) con più di 300 CV. La Continental del '62 è la prima Lincoln ad essere aggiunta a Forza Horizon 5, quindi c'è la possibilità che non arrivino altre Lincoln a breve. Tuttavia, alcune improbabili auto di lusso incluse nel gioco sono la limousine Bentley Turbo R e la Cadillac XTS. La Continental del 1962 sarà disponibile nella quarta settimana della playlist (30 novembre - 7 dicembre) per 40 punti.

Forza Horizon 5: la Lincoln Continental 1962

Oltre ai veicoli di cui sopra, saranno aggiunte al gioco altre tre nuove auto. Il pacchetto include la Lucid Air Sapphire del 2023, una delle vetture con l’accelerazione più rapida al mondo. Svelata l'anno scorso, la configurazione a tre motori della Sapphire eroga una sorprendente potenza di 1.234 CV per 1.940 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h viene coperto in meno di due secondi, mentre la velocità massima è fissata a 330 km/h. Dovrebbe essere divertente da guidare quando sarà disponibile dal 23 novembre. Se preferite che le auto americane funzionino a benzina, faranno la loro comparsa anche la Plymouth Belvedere e la Rossion Q1 del 1964. La Belvedere ha un muscoloso V8 da 7,0 litri che regala alla Plymouth performance da capogiro, mentre la Rossion Q1, basata sulla Noble M400, è un'auto sportiva tutta americana, che vanta un'ottima maneggevolezza e un aspetto esclusivo.

Forza Horizon 5: i nuovi cerchi in lega a disposizione

Se siete disposti a spendere qualche soldo – l’equivalente di 4,99 dollari - Forza introduce anche un nuovo pacchetto auto con quattro veicoli che comprende la Saleen S7 LM del 2017, la DeBerti Ford Econoline ''Shop Rod'' del 1961, la Chevrolet Silverado LT Trail Boss del 2020 e la Czinger 21C del 2024. Vale la pena spendere qualche spicciolo anche solo per la Czinger 21C, una supercar equipaggiata con un V8 elettrificato (e turbo) da 2,9 litri per una potenza massima di 1.350 CV.

Forza Horizon 5: ritorna l'ovale per le gare di velocità negli stadi

Se parlate con i giocatori più esperti di Forza Horizon 5 vi diranno la stessa cosa: il gioco ha bisogno di nuove piste. Per fortuna, gli sviluppatori hanno dato seguito alle richieste introducendo quattro nuovi tracciati di gare su strada. Tutte e quattro sono in formato sprint e vanno da 6,3 a 8,0 km di lunghezza. L’auspicio è che vengano aggiunti anche percorsi di Cross Country, Dirt e Street Racing. A questo proposito, la pista ovale all’interno di uno stadio ritorna in modalità free roaming e sarà una caratteristica permanente per tutta la durata della serie. Infine, c'è più spazio per la personalizzazione, con più di 20 nuovi design di ruote in palio. Inoltre, la Ford Shelby GT350R del 2016, la Chevrolet Camaro ZL1 del 2017 e la Pontiac Firebird Trans Am GTA del 1987 ricevono nuovi kit carrozzeria personalizzati. I recenti aggiornamenti di Horizon 5 sono molto significativi e hanno dato al gioco la vitalità di cui aveva bisogno. Speriamo che gli aggiornamenti continuino a questo ritmo, visto che anche il rivale Gran Turismo sta viaggiando alla grande.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/11/2023