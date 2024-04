EA Sports WRC in VR, il nuovo trailer offre un primo assaggio

La Realtà Virtuale arriva come aggiornamento gratuito a fine aprile 2024 per tutti i giocatori su PC. Intanto, update Stagione 4

La rivoluzione è alle porte, ancora un paio di settimane di pazienza e si potrà giocare ad EA Sports WRC in Realtà Virtuale, assaporando così l'emozione di guidare un'auto da rally ''virtuale'', vivendo emozioni quanto più vicine alla ''realtà''. Il 9 aprile 2024 è iniziata la Stagione 4 del gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, il più avvincente titolo per gare rally sulla piazza. Come si evince dal trailer, l'ultimo Pass rally porta in dote una nuova carrellata di oggetti per personalizzare auto e pilota. Il trailer tuttavia offre soprattutto un assaggio dell'esperienza di gioco in VR. Clicca Play qui sotto per farti un'idea.

FULL IMMERSION Spiegano da EA Sports che ''il team di sviluppo di Codemasters è progredito abbastanza con l'implementazione della VR da poter mostrare una piccola anticipazione''. Come finestra di rilascio della Virtual Reality, realizzata con tecnologia OpenXR e pensata come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori su PC, Electronic Arts conferma che ''stiamo puntando alla fine di aprile 2024''. Antenne accese, dunque, in vista di un nuovo livello di immersione.

VEDI ANCHE

EA Sports WRC, arriva la Realtà Virtuale (foto: EA Sports WRC / YouTube)

MAGIC MOMENTS Nel frattempo, il content update della Stagione 4 introduce 67 nuovi Momenti (per incrociare le sfide quotidiane ispirate alla stagione 2024 con i momenti salienti dei 50 anni di storia del WRC), 20 nuovi livelli del Rally Pass e la bellezza di 30 oggetti di personalizzazione per i giocatori nel corso dell'intera stagione (10 oggetti gratuiti, 5 oggetti extra con EA Play, altri 15 con il Pass rally VIP). I Momenti ispirati agli appuntamenti del Mondiale Rally 2024 saranno disponibili nel gioco circa 1-2 settimane dopo ogni evento. Tieni d'occhio - consiglia EA Sports - i Momenti basati sul Croatia Rally (18-21 aprile) e sul Rally Italia Sardegna (30 maggio -2 giugno) ...

EA Sports WRC Stagione 4: semaforo verde (foto: EA Sports WRC / YouTube)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/04/2024