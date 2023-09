EA Sports WRC, il rally virtuale come non l’avete mai visto: il trailer per PS5 e Xbox

Negli ultimi anni gli appassionati di rally (virtuale) hanno avuto di che divertirsi, e tanto, con la serie Dirt Rally di Codemasters, una delle più riuscite, coinvolgenti e divertenti, capace di catturare lo spirito, l’adrenalina, la tensione e la follia delle gare rallistiche. Con l’acquisizione dello studio inglese da parte di Electronic Arts, come per la Formula 1 anche il rally videoludico cambia nome, ma non la sostanza.

EA Sport WRC: un'immagine di gioco

SOLO NEXT-GEN Sviluppato solo per PC e per le console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series S|X), EA Sports WRC è mosso dal motore grafico Unreal Engine: questa combinazione ha permesso di creare tappe più lunghe e dettagliate, con ben 18 località ufficiali del FIA World Rally Championship e oltre 600 km di tracciati su asfalto, ghiaia e neve. Al momento del lancio saranno disponibili 10 veicoli WRC, WRC2 e Junior WRC attuali, a cui si aggiungono quasi settanta tra le auto da rally più iconiche, dalla Lancia Stratos alle Subaru 4WD, passando per le Audi quattro e la leggendaria Deltona integrale.

EA Sport WRC: un'immagine di gioco

LO GIOCHI COME VUOI TU Grazie alla licenza ufficiale WRC nel gioco sono presenti tutti i team e i produttori ufficiali del campionato, tra cui Ford, Toyota e Hyundai: ogni auto è stata ricostruita con il massimo del dettaglio e della fedeltà, per ricreare il più possibile il feeling di guida di un bolide da rally. Il Dynamic Handling System migliora la fisica della serie Dirt Rally di Codemasters, e permetterà ai giocatori di scegliere il tipo di sfida a loro più congeniale: da quella più leggera, non eccessivamente impegnativa, con comandi semplificati e molti aiuti alla guida, fino a quella da pilota professionista, che non risparmia niente e nessuno e si preannuncia come una delle più ostiche (e gratificati) di sempre.

EA Sport WRC: un'immagine di gioco

VEDI ANCHE

FAI-DA-TE Una delle novità di EA Sports WRC è il debutto della modalità Builder, che permette di costruire da zero la propria auto da rally moderna: si sceglie il telaio, la carrozzeria e le parti meccaniche, poi si passa a personalizzare interni ed esterni, compresa la livrea. E se il lavoro fatto è buono quanto basta, ci si potrà cimentare nel campionato del mondo WRC.

EA Sport WRC: un'immagine di gioco

MULTIPLAYER Correre online con altri appassionati è un must, e WRC di EA non si tira indietro: in questa edizione è previsto il gioco online cross-platform fino a 32 giocatori, con tanto di tornei personalizzati e gli eventi salienti della stagione 2023, chiamati Moments.

EA Sport WRC: un'immagine di gioco

QUANDO ARRIVA Sviluppato da Codemasters e pubblicato da Electronic Arts, EA Sports WRC arriverà il prossimo 3 novembre su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Epic Store e Steam. Pre-ordinando il gioco già da oggi è possibile ottenere cinque VIP Rally Pass, per accedere a contenuti aggiuntivi post-lancio, pacchetti di livree e abbigliamento, e tre giorni di accesso anticipato (con la possibilità di iniziare a giocare dal 31 ottobre).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/09/2023