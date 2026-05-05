Lego Fast & Furious Supra MK4: un mattoncino alla volta

La saga che ha insegnato al mondo che la famiglia viene prima di tutto torna in formato 292 pezzi. Lego amplia il suo pantheon Speed Champions e il 1° giugno lancia Toyota Supra MK4 (codice 77260), replica ufficiale dell’icona arancione del primo Fast & Furious.

Preordini già aperti, prezzo: 29,99 dollari. Destino: finire sulla scrivania di chiunque abbia mai detto “mi devo comprare una macchina”.

Lego Fast & Furious Supra MK4: tutto come un tempo

Il modellino riprende tutto: livrea arancio sparaflashata, grafica “Nuclear Gladiator”, alettone da tempi migliori e cerchi cromati che gridano 2001. Ma il vero colpo di scena è lui: Brian O’Conner in minifigure, T‑shirt bianca e jeans, un Paul Walker in scala che sfiora l’iperrealismo e che, messo accanto alla Supra, fa quasi effetto déjà‑vu.

Al volante è lui, Paul Walker (e chi sennò)

Dimensioni: 15 cm di lunghezza, 4 di altezza, 7 di larghezza, abbastanza compatta da stare su una mensola, abbastanza iconica da reclamare la mensola tutta per sé. Preordini già aperti.

E non finisce qui: a giugno arrivano anche Charger R/T ed Eclipse. Il multiverso F&F in mattoncini sta per espandersi. Preparare nitro e scaffali.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/05/2026