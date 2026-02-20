Il driver della Jaguar finisce in manette, ma per un altro motivo

In Florida, la giornata tipo di uno scuolabus prevede: carico bimbi, percorso casa-scuola, luci di stop all'arresto. Quello che non prevede il libretto d'istruzioni, è di fungere da gigantesco carroattrezzi per una sportiva inglese.

Non finisce qui, perché il protagonista della storia, oltre a infilare la sua Jaguar F-Type sotto un bus, riesce nell’impresa di trasformare una giornataccia in un incubo completo.

Una Jaguar F-Type e uno scuolabus, ma nelle posizione sbagliate (foto: Facebook / San Carlos Park Fire Protection & Rescue Service District)

Partiamo dall'inizio, che è già abbastanza surreale. È un mercoledì mattina e a San Carlos Park un autobus scolastico si ferma. Roba che si vede da un miglio, e invece no.

Il conducente della Jaguar, forse distratto da una mosca sul parabrezza o semplicemente in un'altra dimensione, non solo non rallenta, ma centra il bus in pieno. Con tale perizia da infilarsi letteralmente sotto il retro, come se volesse controllare se il telaio fosse a norma.

Ecco il video condiviso sui social dallo sceriffo della Contea di Lee Carmine Marceno.

⚠️ VIEWER DISCRETION ADVISED ⚠️



A reckless driver slammed into the back of a school bus this morning, becoming wedged underneath it.



No students were on board. The bus driver & Jaguar driver suffered minor injuries. The driver of the Jaguar was cited for following too close. pic.twitter.com/hWdhgitSrA — Carmine Marceno - Lee County Sheriff (@SheriffLeeFL) February 18, 2026

Grazie al cielo, a bordo nessuno studente. Il conducente del bus viene portato in ospedale con ferite lievi, il giaguarista esce praticamente illeso ed è quasi un miracolo (lo hai visto bene, il video?).

Ma il meglio deve ancora venire.

Il miracolo di San Carlos: solo feriti lievi (Facebook / San Carlos Park Fire Protection & Rescue Service District))

Perché mentre gli agenti stilano il verbale, multandolo per ''mancato rispetto della distanza di sicurezza'' (con mezza macchina sotto un bus), il nostro eroe pensa bene di tornarsene a casa. Solo per essere arrestato poche ore dopo.

Forse la polizia ci ha ripensato e una multina è troppo poco? Macché. L'uomo finisce in manette per un'accusa di violenza domestica.

Sì, perché se schiantarsi non ti rovina abbastanza la giornata, puoi sempre metterti d'impegno per aggiungerci una notte in cella.

La morale? Nessuna. Ah, sì: se vedi uno scuolabus fermo in mezzo alla strada, frena.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/02/2026