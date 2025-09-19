news

Rally Evolution: una serie di video ipnotici con le leggende dei Rally

Dalla Lancia Delta alla Subaru Impreza, passando per Audi Quattro e Peugeot 205 T16: questi video raccontano la storia dei rally

Dalle origini ai giorni nostri, passando per le tappe fondamentali della storia dei rally. Ci sono quasi tutte: dall'Alpine A110 all'Audi Quattro, dalla Peugeot 205 T16 alle mitiche Lancia Fulvia, Stratos, 037 e Delta: in questi video realizzati in computer grafica, le auto di maggior successo della catetgoria si trasformano l'una nell'altra in maniera suggestiva. Guardali qui sotto!

Dopo il periodo delle origini, che prende il via negli anni 50 con Saab e Porsche d'epoca, per concludersi con le ''famigerate'' Gruppo B, è il turno di modelli più recenti: quelli fino alla fine dello scorso millennio, che raggruppano la BMW M3 e la Opel Kadett, la Ford Sierra Cosworth e la Toyota Celica GT Four, ripercorrendo la leggenda creata da Subaru con l'Impreza e Mitsubishi con la Lancer EVO. 

La carrellata ideata e sviluppata dal canale YouTube Morphart si conclude infine con la Citroen C4 WRC, con cui il campionissimo Sebastien Loeb ha conquistato quattro titoli iridati in fila, nel 2007, 2008, 2009 e 2010. Ma non prima di aver mostrato l'evoluzione dei mostri sacri del decennio precedente, le ultime edizioni dell'Impreza e della Lancer EVO: ultime ad avere costantemente un corrispettivo stradale prima dell'avvento dell'elettrificazione selvaggia (fatto salvo per l'ultima homologation special in circolazione, la Toyota GR Yaris). Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

Il quarto capitolo arriva fino al 2016, con la Skoda Fabia e la Ford Fiesta protagoniste, ma non mancano le Hyundai, le Peugeot e una fugace apparizione di Mini John Cooper Works e Toyota GT86. Aspettiamo con ansia l'ultimo capitolo da Morphart che ci porti finalmente ai giorni nostri.

