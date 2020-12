Gymkhana su YouTube

La serie Gymkhana, visibile sul canale YouTube Hoonigan, è storicamente legata al mitico Ken Block (e a salti incredibili e drifting pazzeschi), che l'ha guidata per ben dodici anni. Ma quest'anno, tanto per cambiare, è Travis Pastrana a vestire il ruolo di protagonista. Il motociclista classe 1983 ci viene mostrato a bordo di una Subaru WRX STI da rally, nei dintorni di Annapolis, nel Maryland.

SPETTACOLARE Ovviamente però il Nostro, come già Block, non si limita a fare un bel giro turistico: la serie si basa su esercizi di stunt estremi, fatto di drifting spettacolari e di imprese come salti che superano aerei a bassa quota. Il meccanismo è più o meno quello di alzare la posta ogni anno, e nelle ultime edizioni siamo arrivati a evoluzioni veramente in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Pastrana, nella versione 2020, non si è lasciato intimidire dalla difficile eredità che si trovava a portare avanti, non facendo rimpiangere lo storico protagonista.

IL VIDEO La Subaru WRX STI che gli fa da compagna ha un motore da 2,3 litri turbo e genera 862 CV di potenza per 900 Nm di coppia: una specie di razzo in fibra di carbonio, aerodinamica attiva e pneumatici custom. Nel video, che vale assolutamente la pena di guardare, la vediamo partire con un simpatico salto su un fiume, a sorvolare un motoscafo, per poi girare per strade affollate, e driftarsela in coppia con una Subaru BRZ 2022. Non manca un salto affrontato a 240 km/h. Insomma... buona visione!