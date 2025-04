Travis Pastrana e il salto a 360°: vuoi sapere com'è andata? Sì, lo vuoi

Riusciranno Travis e la sua Subaru a compiere l'impresa più spericolata del 2025? I video in slow-mo (spoiler: nessuno si è fatto male).

Ti chiami Travis Pastrana e in pratica sei condannato a rischiare l'osso del collo ogniqualvolta metti piedi in una macchina, una moto, ogni mezzo che abbia un motore. E poi, documentare tutto in video. Eh sì, altrimenti i fan entrano in astinenza e vengono a cercarti a casa.

Venerato dal pubblico dei social per le sue imprese spericolate, a questo giro Travis prova per la terza volta una delle sue acrobazie più impressionanti: salto con rotazione completa di 360 gradi in aria.

In latino suona ancor più ganzo: Full 360 Flat Spin.

Per l'impresa del secolo, Pastrana sceglie la sua celebre Subaru GL dell'83. Che dopo alcune modifiche (ma niente di che, figurati) ribattezza “Family Huckster”. La ciarlatana di famiglia, ma che ingrato!

I preparativi

Una rassegna di video pubblicati sul canale YouTube Channel 199, testimonia tutto quanto, dalle fasi di pre-lancio al momento fatidico del tentativo.

Le regole del gioco sono semplicissime: lanciare la vettura da una rampa e farle compiere un giro completo su stesso in aria. E se di giri ne scappano due (720 flat spin), sarà un successo doppio.

Travis Pastrana e la sua Subaru GL tentano l'impossibile (YouTube / Channel 199)

I calcoli sono millimetrici: altezza della rampa, velocità di lancio, sospensioni e sistema di aerodinamica attiva.

Il team opta per una superficie ghiacciata in Minnesota. L’idea è di sfruttare l’attrito minimo, per aumentare la velocità prima del salto.

Il momento della verità (e del disastro)

Ti consigliamo di saltare direttamente al minuto 35:50: Pastrana e la sua Family Huckster prendono la rincorsa, spiccano il volo, ma... qualcosa va storto.

Il problema è che l’attrito generato dalle tre rotazioni a terra prima del decollo fanno rallentare troppo l'auto, col risultato che l'inerzia è insufficiente e il salto risulta incompleto.

La povera Subaru atterra violenta sul lato posteriore destro e si ribalta, mentre una ruota schizza in direzione della troupe (e per poco non ci centra un membro del team).

In slow motion, tutto ti sarà più chiaro.

Nuovo tentativo in vista?

Per fortuna Pastrana esce illeso, anche se inizialmente rimane bloccato all’interno dell’auto a testa in giù.

A sua volta, la malcaptitata Subaru GL preparata da Vermont SportsCar pare sia già stata completamente riparata.

A furor di popolo, Pastrana ci riproverà. Lo annuncia lui in prima persona. Che Dio te la mandi buona, eroe.

VEDI ANCHE