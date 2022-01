Video: come fare inversione a U e scampare dalla morte

Sbagliato strada? Poco male, invertirai la marcia non appena puoi. Cioè non appena segnaletica e prudenza ti suggeriranno che è il momento buono. A meno che tu non sia un tipo un po' impaziente, che la strada che stai percorrendo è un pelo insolita, infine che tu abbia un coraggio da leoni e un controllo del mezzo sovrumano. Che a quanto pare sono le caratteristiche del protagonista di una serie di video in cui il concetto di ''U-turn'' viene portato ai suoi estremi limiti. E non c'è da stupirsi, che in poche settimane i contenuti del canale YouTube di nome DrivingSkill abbiano fatto il giro del mondo. Guarda e giudica tu stesso.

VEDI ANCHE

CON LE SPALLE AL MURO Non solo il video nel quale il nostro eroe, dopo una estenuante serie di manovre millimetriche a penzoloni sul ciglio di una mulattiera, riesce a invertire di 180 gradi la direzione di una familiare piuttosto ingombrante. Il canale contiene tante altre acrobazie. Tipo un'inversione a U al volante di una berlina appollaiata su un ponte largo 3 metri. Sprezzante del pericolo, durante la retromarcia l'uomo (a quanto pare, un cinese di Hong Kong) lascia che le ruote posteriori penzolino dal bordo del ponte: per contrastare lo slittamento delle ruote anteriori, niente di più semplice che scendere e... Non vi roviniamo il finale.

DON'T TRY THIS AT HOME Imprese da lasciare a bocca aperta. Una domanda, tuttavia, sorge spontanea: perché, anziché rischiare l'osso del collo, non ingranare piuttosto la ''retro'' fino alla prima piazzola utile? Suvvia, è ovvio che si tratta di pure dimostrazioni di abilità. Talmente spericolate, che crediamo non sia nemmeno necessario pronunciare la consueta raccomandazione: non provateci a casa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/01/2022