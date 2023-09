F1 vs MotoGP, WRC, Rallycross e Supervan elettrico: chi vince?

Non c'è limite alla fantasia ed è innegabile che di drag race ne abbiamo viste davvero tante. L'ultima, organizzata da Red Bull con i veicoli da lei sponsorizzati, ha però un sapore particolare. C'è qualcosa di definitivo nel mettere di fronte una monoposto di F1 a una MotoGP, una vettura del WRC e una del mondiale Rallycross. Se poi al gruppo si aggiunge un supervan elettrico da duemila cavalli il gioco è fatto. Guardate il video: vi darà buoni argomenti per dirimere le solite discussioni da bar.

CHI CORRE CON COSA Niente scuse, qui: i mezzi schierati sono tra i più performanti delle rispettive discipline e quindi perfetti per rappresentare al meglio le varie categorie di veicoli. Non solo: a guidarle ci sono piloti credibili, che eliminano la variabile del manico vs schiappe e viceversa. In particolare, la F1 è la RB8 da 850 CV per 700 chili che vinse il mondiale nel 2012 ed è guidata dal pilota neozelandese del team Alpha Tauri Liam Lawson. La MotoGP è la KTM RC16 da 270 CV per 157 kg e a lanciarla sulla drag strip, sulla distanza canonica del quarto di miglio, l'indimenticabile Dani Pedrosa. Il campione mondiale 2019 Timmy Hansen guida una vettura da Rallycross con un 2,0 litri turbo che sviluppa 600 CV per 1.300 kg di peso e Adrien Fourmaux porta la Ford ibrida del WRC, con 550 CV per 1.260 kg. Romain Dumas, vincitore delle più prestigiose gare del WEC, ha in carico il Ford E-Transit supervan elettrico da 2.040 CV. Gentlemen, start your engines!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/09/2023