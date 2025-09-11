Video: Travis Pastrana in due sfide di Rallycross serratissime

Il creatore della serie Nitrocross e appassionato di sport motoristici Travis Pastrana, si è scontrato con i debuttanti dell'NX, Robin Larsson e Kevin Hansen, nel primo giorno dell'ERX Motor Park Battle Brackets e la sfida di Rallycross si è fatta davvero bollente.

Il primo scontro, contro Larsson e la sua Audi, mette bene in evidenza le caratteristiche di guida di Pastrana, che intraversa pochissimo la sua Subaru e ha uno stile pulitissimo. Che non gli basterà nella sfida contro la Peugeot guidata da Hansen: qui dovrà tirare fuori tutti i suoi attributi. Gli basteranno per primeggiare? Guarda il video fino in fondo!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/09/2025