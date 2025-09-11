Video

Video: Travis Pastrana in due sfide di Rallycross serratissime

Avatar di Emanuele Colombo, il 11/09/25

36 minuti fa - Travis Pastrana vs Larsson e Hansen: la sfida Rallycross al Nitrocross ERX Motor Park

Travis Pastrana affronta due rookie nel primo giorno del Nitrocross ERX Motor Park Battle Brackets. Guarda che video!

Il creatore della serie Nitrocross e appassionato di sport motoristici Travis Pastrana, si è scontrato con i debuttanti dell'NX, Robin Larsson e Kevin Hansen, nel primo giorno dell'ERX Motor Park Battle Brackets e la sfida di Rallycross si è fatta davvero bollente.

Il primo scontro, contro Larsson e la sua Audi, mette bene in evidenza le caratteristiche di guida di Pastrana, che intraversa pochissimo la sua Subaru e ha uno stile pulitissimo. Che non gli basterà nella sfida contro la Peugeot guidata da Hansen: qui dovrà tirare fuori tutti i suoi attributi. Gli basteranno per primeggiare? Guarda il video fino in fondo!

VEDI ANCHE
Travis Pastrana e i video in slow-motion del salto a 360° (2025)
Travis Pastrana e il salto a 360°: vuoi sapere com'è andata? Sì, lo vuoi
Pastrana al posto di Ken Block per stunt incredibili [VIDEO]
Travis Pastrana su YouTube con gli stunt più incredibili dell'anno [VIDEO]
Video: F1 vs MotoGP, WRC, Rallycross e Supervan elettrico
F1 vs MotoGP, WRC, Rallycross e Supervan elettrico: chi vince?
Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/09/2025
Tags
peugeotsubarured bullKevin Hansen
Logo Subaru
Subaru
Vedi anche