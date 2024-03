Aumentare la velocità dei crash test non significa fare auto più sicure, ecco perché (video)

Sappiamo perfettamente che le prove di crash test sono fondamentali per valutare quanto un’automobile risponda agli standard sulla sicurezza e negli ultimi anni la protezione offerta dai veicoli è aumentata moltissimo. Negli Stati Uniti, l’ente assicurativo per la sicurezza stradale IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) è il più attivo e attento alle tematiche sulla sicurezza stradale e ha mostrato più volte le procedure e le attività che servono per valutare un veicolo. Per esempio, recentemente ha sottolineato che i metodi di misura prendono in considerazione solo le collisioni a 40 mph (poco più di 64 km/h). Ma la domanda che potrebbe sorgere è: perché non si valutano velocità superiori? Per esempio, negli Stati Uniti si può raggiungere legalmente una velocità fino a 85 mph (136,7 km/h). Ebbene, l'IIHS ha tentato di rispondere a questa domanda con un video sul suo canale YouTube, guardiamolo insieme.

COLLAUDI A DIVERSE VELOCITÀ In primo luogo, l'istituto americano non si ferma alla velocità di 40 mph, i suoi test avvengono, in realtà, anche ad andature più elevate rispetto a quelle usate dalla National Highway Traffic Safety Administration, l'ente americano per la sicurezza automobilistica, che effettua i test a 35 mph (56,3 km/h). Sebbene la velocità abbia un impatto significativo sulla gravità dell'incidente, non è detto che effettuare prove ad andature elevate sia la cosa migliore nel contesto di un collaudo. Secondo Raul Arbelaez, vicepresidente del Centro di ricerca sui veicoli dell’IIHS, non si sta solo cercando di rendere i veicoli sicuri negli incidenti peggiori, ma si sta cercando di renderli più sicuri negli incidenti comuni. ''La nostra velocità di prova comprende il più ampio spettro possibile degli incidenti nel mondo reale in cui sappiamo che ci sono lesioni gravi'', ha affermato Arbelaez. “Sappiamo che possono accadere incidenti più gravi, ma restiamo focalizzati su quelli che sono i più comuni”.

Crash Test IIHS: il momento di un impatto disassato durante i collaudiBASTA POCO PER CAMBIARE TUTTO E scegliere la giusta velocità per il crash test è molto importante, visto che può avere un impatto significativo sulla progettazione dei veicoli. Al contrario, testare i veicoli, ad esempio, a quasi 140 orari potrebbe effettivamente avere un effetto controproducente, vediamo cosa significa. ''Ci sono alcune conseguenze indesiderate che vanno di pari passo con le prove a velocità molto elevate, incluso il peggioramento della sicurezza negli impatti di minore gravità'', afferma Arbalaez. ''Infatti, quello che potrebbe succedere è che il veicolo finisca per essere più rigido in modo da funzionare bene in un incidente grave, ma diventare meno efficace in caso di collisioni di minore entità''. Anche aumentare la velocità di soli 16 km/h potrebbe avere un impatto significativo sulla progettazione del veicolo. Per esempio, anche se una velocità di 50 mph (80,4 km/h) è solo il 25% in più rispetto a 40 mph (64,3 km/h), a quella velocità le forze d'urto aumentano effettivamente del 56%. Arbalaez conclude che progettare veicoli per adeguarsi a quell’incremento relativamente piccolo della velocità di prova “li cambia a livello strutturale in modo significativo”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/03/2024