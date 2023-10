Ecco la Hyundai migliore per i crash test

Ci crediate o no, quello che vedete nelle foto è un nuovo concept firmato Hyundai. Non la solita divisione che si occupa di automobili, Hyundai Motor, ma la Hyundai Rotem: branca dello Hyundai Motor Group specializzata nel trasporto su rotaia e anche in forniture militari. Del resto sono tante le industrie di primo piano, nel mondo dei trasporti, ad avere collegamenti con l'industria pesante e bellica. Non è un segreto, per esempio, che la Saab abbia tuttora in produzione uno dei migliori aerei da caccia leggeri sul mercato, il JAS 39 Gripen. Per tornare sulla terra, il nuovo carro armato Hyundai Rotem ha appena fatto il suo debutto alla Seoul International Aerospace & Design Exhibition e si presenta come molto innovativo. Anche perché pare destinato ad applicare concetti cari all'automobile, come ad esempio la guida autonoma.

Hyundai Rotem, parte del gruppo coreano, è specializzata nelle forniture militari

LE NOVITÀ DEL CONCEPT ''L'ultimo progetto, che sfrutta la tecnologia stealth, è stato creato in collaborazione con Hyundai Motor e mette in luce il futuro dei veicoli terrestri'', ha detto un funzionario di Hyundai Rotem alla fonte locale UPI News Korea. Come i famosi caccia ''di quinta generazione'' citati in Top Gun Maverick, anche il tank di Hyundai adotta accorgimenti per risultare invisibile ai radar, o quantomeno più difficile da individuare. Inoltre ha una torretta di tiro comandata a distanza, dotata di un meccanismo di caricamento totalmente automatizzato, e lavora in coppia con un drone multiuso che coordina gli spostamenti dall'alto in funzione di ricognitore.

SCUSI, È EURO 7? Per ora scarseggiano informazioni dettagliate su questo veicolo di nuova generazione, precedentemente noto con il nome K3. Secondo quanto anticipato all'inizio dell'anno, dovrebbe pesare 55 tonnellate ed essere alimentato da un motore Diesel, che gli permetterà di raggiungere una velocità massima su strada di 70 km/h e 50 km/h in fuoristrada, con un'autonomia di 500 km. Ma il portavoce di Hyundai Rotem chiarisce: “Non abbiamo ancora una tempistica specifica per la produzione completa, poiché il veicolo è ancora in fase di progettazione. Dobbiamo anche accertare il livello di interesse dei vari governi”. Di certo, in Europa gli farebbero la guerra: lo sanno tutti che alla Commissione stanno antipatici i Diesel.

