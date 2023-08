La XC90 si sacrifica per noi: ecco i crash test Volvo in nome della sicurezza (video)

Automobili e sicurezza, uno dei temi più “caldi” sui tavoli degli ingegneri di ogni costruttore di automobili. E uno dei Paesi più sensibili all’argomento è la Svezia, dove ha casa uno dei brand più attenti a queste tematiche come Volvo. Uno dei motivi per i quali le auto scandinave garantiscono performance di sicurezza eccellenti sono i crash test cui vengono sottoposti i loro nuovi modelli e supervisionati da enti organizzazioni come l’Insurance Institute for Highway Safety IIHS americano. E per capire a quale tipo di prove sono sottoposti i veicoli prima di andare in produzione, il canale YouTube Frame, ha pubblicato un video molto interessante, che ci mostra a cosa vanno incontro modelli di grande diffusione come la Volvo XC90. Vediamo insieme a quali durissime prove deve sottoporsi lo sport utility svedese.

CRASH TEST SUPER IMPEGNATIVI Un SUV sulla breccia da qualche anno, che ha portato a bordo alcuni fra i più sofisticati sistemi di sicurezza e che ha contribuito allo sviluppo di dispositivi che oggi equipaggiano le Volvo di ultima generazione. Il video ci ha mostrato come ogni test è stato effettuato per garantire l'alta qualità e l'efficienza dell’impianto di sicurezza del SUV prima di essere pronto per raggiungere i concessionari di tutto il mondo. Come la maggior parte delle auto moderne, l’XC90 è progettato per assorbire la forza dell'urto e proteggere gli occupanti. Un test di impatto ha distrutto la fiancata del SUV di lusso, dove la vernice fresca sui manichini mostra i punti di contatto con gli airbag. L’XC90 è stato quindi portato in un’area esterna per una prova di crash in caso di ribaltamento, durante il quale è chiaro come gli airbag a tendina siano fondamentali per proteggere il più possibile la zona alta del corpo. Ma non solo, poiché questo severo banco di prova ha messo in evidenza come il tetto potrebbe resistere alla forza di un ribaltamento: guardate il vetro di quello apribile, che in questo caso rimane intatto nonostante la deformazione della carrozzeria.

Crash Test Volvo: il SUV XC90 sottoposto a un urto frontalePIONIERI NELLA SALVAGUARDIA Ma una delle caratteristiche più sofisticate oggi disponibili sui modelli di ultima generazione sono i sistemi di sicurezza intelligenti, tra cui la prevenzione delle collisioni, la riduzione del rischio di uscita in fuoristrada e il sistema di monitoraggio dei punti ciechi. Volvo XC90, inoltre, è dotato di un sistema di controllo del conducente, che aiuta a garantire che chi sta al volante presti sempre attenzione sulla strada. Di fatto, la Casa svedese è pioniera nello sviluppo di nuovi dispositivi di sicurezza, che spesso vengono replicati dai competitor e oggi, la nuova famiglia EX, 100% elettrica, proseguirà nell’innovare i temi sulla protezione dei passeggeri con l’arrivo della EX30.

Crash Test Volvo: i manichini dei bambini sui seggiolini posteriori STESSA SICUREZZA PER TUTTI I MODELLI Oltre alle solite misure preventive, il crossover a batterie sarà equipaggiato con allarmi acustici e visivi di apertura delle porte, per evitare la collisione con ciclisti o altre auto in avvicinamento. Inoltre, salirà a bordo un sistema di frenata automatica di intersezione che interviene in maniera autonoma sui freni se rileva un veicolo in avvicinamento mentre si sta svoltando a destra o sinistra. Questa caratteristica è stata introdotta per la prima volta sulla XC90, ma oggi ha raggiunto il massimo della sua evoluzione ed efficacia. Infine, Volvo ha già reso noto che quando in futuro verranno condotti test di ribaltamento, come quello sperimentato sulla XC90, la più piccola EX30 dovrebbe continuare a fornire risultati eccellenti grazie alla struttura del telaio ad alta resistenza che vede nei montanti A, B e C e nel tetto i punti di maggiore robustezza agli impatti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/08/2023