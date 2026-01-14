Robottini per le consegne impazziti in Cina: il video è virale

Autonomi, impavidi… e totalmente fuori controllo. In Cina, i robot per le consegne stanno diventando un vero e proprio fenomeno virale, ma non certo per motivi eroici. Più che altro perché stanno diventando un vero incubo!

Le strade dissestate, il cemento fresco, moto e ostacoli vari? Nulla li ferma. I veicoli senza conducente procedono come bulldozer digitali, ignorando a volte tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

L’idea alla base dei veicoli autonomi era chiara: meno traffico, più sicurezza. La realtà, invece, mostra spesso il lato opposto. Malfunzionamenti nei momenti peggiori trasformano le consegne in ingorghi, incidenti e, in casi estremi, tragedie.

E ora, grazie a una serie di video virali dai social cinesi, il mondo intero può assistere a questo spettacolo surreale. I filmati mostrano i furgoni autonomi scatenati per le vie cittadine.

Sfrecciano su asfalto sconnesso, imboccano banchine e spalle stradali, travolgono barriere, bloccano il traffico e si schiantano contro altri veicoli. In una delle clip più impressionanti, che puoi guardare qui sotto, un robot corre in autostrada con una moto incastrata tra le ruote.

In China, driverless delivery vans have become a total meme, they plow through crumbling roads, fresh concrete, motorcycles, anything.



Nothing stops them. pic.twitter.com/0t8W6lCKIk — Klara (@klara_sjo) January 11, 2026

Non è chiaro quando siano stati girati i video, ma su piattaforme come X e Instagram hanno già raccolto milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti sarcastici.

C’è chi scherza dicendo che “nulla può fermare i furgoni cinesi senza conducente”, e chi sottolinea l’inquietante fatto che i robot, a volte, continuano a muoversi anche dopo aver riconosciuto correttamente gli ostacoli.

Molti utenti hanno espresso shock e incredulità, chiedendosi come le autorità possano permettere a questi veicoli di circolare senza adeguati controlli di sicurezza.

Qualcuno li ha definiti un “beta test completamente fuori controllo”, e si interroga sulla reale capacità dei veicoli autonomi di diventare il futuro della logistica e del trasporto umano, come sostengono le aziende tecnologiche.

La tecnologia continuerà a evolversi, certo, ma questi video ricordano che l’IA non è ancora pronta per sostituire l’uomo in contesti complessi e imprevedibili come le città.

Per ora, le consegne robotizzate in Cina ci regalano uno spettacolo tra il comico e il preoccupante… e milioni di visualizzazioni in più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2026