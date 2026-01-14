Video

Robottini per le consegne impazziti in Cina: il video è virale

Avatar di Emanuele Colombo, il 14/01/26

Si tuffano nel cemento fresco, trascinano via scooter e barriere: van per le consegne a guida autonoma fuori controllo in Cina

Autonomi, impavidi… e totalmente fuori controllo. In Cina, i robot per le consegne stanno diventando un vero e proprio fenomeno virale, ma non certo per motivi eroici. Più che altro perché stanno diventando un vero incubo!

Le strade dissestate, il cemento fresco, moto e ostacoli vari? Nulla li ferma. I veicoli senza conducente procedono come bulldozer digitali, ignorando a volte tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

L’idea alla base dei veicoli autonomi era chiara: meno traffico, più sicurezza. La realtà, invece, mostra spesso il lato opposto. Malfunzionamenti nei momenti peggiori trasformano le consegne in ingorghi, incidenti e, in casi estremi, tragedie.

E ora, grazie a una serie di video virali dai social cinesi, il mondo intero può assistere a questo spettacolo surreale. I filmati mostrano i furgoni autonomi scatenati per le vie cittadine.

Sfrecciano su asfalto sconnesso, imboccano banchine e spalle stradali, travolgono barriere, bloccano il traffico e si schiantano contro altri veicoli. In una delle clip più impressionanti, che puoi guardare qui sotto, un robot corre in autostrada con una moto incastrata tra le ruote.

Non è chiaro quando siano stati girati i video, ma su piattaforme come X e Instagram hanno già raccolto milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti sarcastici.

C’è chi scherza dicendo che “nulla può fermare i furgoni cinesi senza conducente”, e chi sottolinea l’inquietante fatto che i robot, a volte, continuano a muoversi anche dopo aver riconosciuto correttamente gli ostacoli.

Molti utenti hanno espresso shock e incredulità, chiedendosi come le autorità possano permettere a questi veicoli di circolare senza adeguati controlli di sicurezza.

Qualcuno li ha definiti un “beta test completamente fuori controllo”, e si interroga sulla reale capacità dei veicoli autonomi di diventare il futuro della logistica e del trasporto umano, come sostengono le aziende tecnologiche.

La tecnologia continuerà a evolversi, certo, ma questi video ricordano che l’IA non è ancora pronta per sostituire l’uomo in contesti complessi e imprevedibili come le città.

Per ora, le consegne robotizzate in Cina ci regalano uno spettacolo tra il comico e il preoccupante… e milioni di visualizzazioni in più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2026
