Crash test Li Auto i8: l'impatto del SUV con il camion è virale ma scatena polemiche (video)

Il crash test della Li Auto i8, SUV elettrico di grandi dimensioni, ha catturato l’attenzione del web dopo la pubblicazione di un video che mostra il veicolo cinese impattare frontalmente contro un camion Chenglong. (guarda il video del crash test di una BEV cinese)

Li Auto i8: il video del crash test del SUV elettrico ha suscitato polemiche

Il filmato è diventato virale nel giro di poche ore, suscitando reazioni contrastanti e dando il via a un acceso dibattito sulla validità della prova. La scena mostra la i8, con una massa compresa tra 2.580 e 2.610 kg, viaggiare a 60 km/h prima di schiantarsi contro un camion da oltre 8 tonnellate che procedeva a 40 km/h.

Il video diventato virale

Guardiamo cosa è successo nelle immagini del video facendo una premessa. Mentre i veicoli elettrici stanno (lentamente) guadagnando consensi, le case automobilistiche cinesi stanno spingendo forte per distinguersi, non solo con il design e la tecnologia, ma anche cercando di dimostrare in modo spettacolare le proprie credenziali in materia di sicurezza.

Impatto devastante, ma…

Avete visto? Nonostante l’evidente squilibrio tra i due mezzi, il SUV Li Auto ha mantenuto una buona integrità strutturale: il corto sbalzo anteriore ha assorbito gran parte dell’energia dell’impatto, i montanti non hanno subito deformazioni visibili, le portiere si sono sbloccate automaticamente e le maniglie si sono estese verso l’esterno per facilitare l’uscita dei collaudatori.

Tutti e nove gli airbag si sono attivati correttamente e si è attivata la chiamata di emergenza, mentre il pacco batterie – nonostante i danni superficiali causati da un palo metallico prima della collisione – non ha generato né fumo né incendi.

Li Auto i8: nell'impatto sembra avere la peggio il camion costruito da Chenglong

Il grande camion esce malconcio

L’aspetto che ha fatto più discutere non è stata la resistenza della i8, ma l’effetto dell’urto sul camion Chenglong. L’impatto ha sollevato la cabina del mezzo, con le ruote momentaneamente staccate da terra, provocando perplessità sul risultato e sulle modalità del test.

Secondo un rapporto di QQ News (leggi il report di QQ News), Dongfeng Liuzhou Motor ha accusato Li Auto (guarda la homepage di Li Auto) di ''grave violazione''. L'azienda ha messo in dubbio la credibilità del video. Il costruttore cinese, proprietario del marchio Chenglong, è intervenuto con una dichiarazione pubblica il 1° agosto, accusando Li Auto di aver condotto un test fuorviante e di aver diffuso un'immagine distorta della sicurezza dei propri veicoli. Secondo l’azienda, le condizioni del test non rispecchiano la realtà della guida su strada.

La replica di Li Auto

Li Auto ha risposto il 3 agosto tramite un comunicato pubblicato su Weibo, spiegando che il crash test è stato realizzato dal China Automotive Engineering Research Institute (CAERI), ente terzo statale specializzato in prove di sicurezza. L’azienda ha precisato che:

Il camion era stato acquistato sul mercato dell’usato e utilizzato come barriera mobile.

L’obiettivo non era testare o confrontare le prestazioni di altri marchi.

Non esiste concorrenza diretta con Dongfeng Liuzhou Motor.

Li Auto i8: un modello di grandi dimensioni con tre file di sedili

Anche il CAERI ha confermato la natura sperimentale del test, definendolo una simulazione “non standard” pensata per replicare un potenziale scenario d’incidente reale, basata esclusivamente sul peso del veicolo d’impatto. Nessuna modifica strutturale è stata apportata, se non per l’estetica e il sistema di guida autonoma.

Hanno invece affermato che il camion utilizzato nel test era stato acquistato sul mercato dell’usato e fungeva solo da ''barriera mobile''. L'azienda ha osservato: ''Non è stato intenzionale che il processo di test abbia coinvolto il marchio Dongfeng Chenglong in controversie pubbliche''.

Li Auto i8: l'abitacolo lussuoso e hi-tech del SUV elettrico cinese

In un secondo momento, Li Auto ha aggiunto: ''In qualità di marchio di riferimento nel settore dei trasporti su strada in Cina, la qualità e la sicurezza di Dongfeng Chenglong sono sempre state apprezzate dagli autotrasportatori. A tal fine, vorremmo chiarire che non esiste una concorrenza diretta tra Li Auto e Dongfeng Liuzhou Motor''.

Insomma, tanto rumore per nulla? Secondo noi il caso Li Auto i8 potrebbe sollevare più di un dubbio sulla veridicità di questi test “indipendenti”, ma è pur vero che le immagini sono la prova stessa del risultato. Voi cosa ne pensate? Il crash test di Li Auto è stato una vera dimostrazione di potenza per un’auto elettrica o una messinscena ben studiata a spese di un concorrente?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/08/2025