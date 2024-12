Crash test, anzi: per la EV cinese, triplo crash. Il risultato? In video

Stunt show, ma alla nostra maniera. E non a scopo di intrattenimento. Temi che un'elettrica, in caso di urto violento, sia meno sicura di un'auto endotermica? Ti dimostro che non è così. E sono così sicuro di avere ragione, che alzo il coefficiente di difficoltà. Chery manifesta la sua fiducia nellasicurezza dei suoi veicoli elettrici inscenando un crash test che coinvolge non una, non due, bensì addirittura tre auto. Si sacrifica per noi Exeed Sterra ES, berlina di punta del brand di lusso del Gruppo con sede a Wuhu. Motore (elettrico), azione.

A TENAGLIA Il triplo crash test si è svolto a Tianjin, in Cina, con il supporto del China Automotive Technology and Research Centre (CATARC), il video lo abbiamo recuperato dal canale YouTube del magazine CarScoops. Dunque: a differenza dei tipici carrelli utilizzati nei test standard, per una simulazione più realistica del solito, Chery opta per tre esemplari veri di Exeed Sterra ES. Lo scenario mira a replicare la situazione di un'auto che azzarda una inversione a U, solo per essere colpita da entrambi i lati da altri due veicoli, ciascuna delle quali viaggia a 60 km/h. Una Exeed ES colpisce l'angolo anteriore destro con un angolo di 30 gradi, l'altra si schianta direttamente contro l'abitacolo, da un'angolazione di 180 gradi. Il video suggerisce che l'Exeed se l'è cavata bene, dopotutto. I manichini, anche.

Dal doppio urto, i manichini sembrano salvarsi

DEEP IMPACT Spiega Chery che le forze che la ''vittima'' deve sopportare si avvicinano alle 35 tonnellate. Eppure la ES, dopo il terribile doppio impatto, sembra mantenere la sua integrità strutturale. I montanti tengono, tutti e sette gli airbag si attivano ​​come previsto, le portiere si sbloccano automaticamente, si attiva infine la funzione di chiamata di emergenza. Quel che più preme sottolineare, è che il pacco batteria non mostra segni di perdite, di fumo o, peggio ancora, fiamme: la rete ad alta tensione si spegne automaticamente, come da procedura di emergenza.

Exeed Sterra ES 2025: una sorta di anti Tesla Model 3 by Chery

AUTOCERTIFICAZIONE Il crash test autocondotto da Chery è indubbiamente impressionante. Rimane tuttavia il dubbio di come la Exeed Sterra ES si comporterebbe ai più rigorosi crash test di terze parti, cioè di agenzie come EuroNCAP, o la statunitense IIHS. Sta di fatto che le automobili cinesi, in termini di sicurezza, in un lasso di tempo relativamente breve hanno mosso passi avanti significativi. A testimoniarlo sono proprio i test indipendenti: numerose le cinesi che da Euro NCAP hanno ricevuto un punteggio di cinque stelle. Competitive sul design, sulle tecnologie di bordo, sulla sicurezza. Oltre che sui prezzi.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2024