Crash test: Omoda 5 fa il triplete di 5 stelle NCAP

Io l'avevo detto che la qualità del nuovo SUV cinese Omoda 5 deve impensierire i costruttori nostrani: nei crash test dell'ASEAN NCAP recentemente pubblicati, il primo modello globale delle figlie di Chery Omoda & Jaecoo, ha ottenuto cinque stelle con un punteggio di 88,64 punti: il più alto della sua categoria. Del resto, Omoda 5 avveva già ottenuto le prestigiose 5 stelle anche dall'ente australiano e dall'Euro NCAP europeo (qui sotto il video, mentre il report completo potete scaricarlo in PDF in fondo alla pagina), conquistando un lusinghiero ''triplete''.

VEDI ANCHE

PUNTI DI FORZA Omoda 5 si è distinta grazie a punteggi pieni in 11 delle 18 sottocategorie del test, stabilendo diversi record storici e ottenendo le valutazioni più elevate mai registrate. In particolare, ha fornito prestazioni eccezionali nelle categorie di test Protezione degli occupanti adulti (AOP) e Assistenza alla sicurezza (SA), grazie alla sua struttura robusta, costruita al 78% in acciaio ad alta resistenza, e alla ricca dotazione di serie in fatto di aiuti alla guida ADAS. Tra questi una telecamera panoramica a 360°, cruise control adattivo (ACC), frenata automatica di emergenza (AEB), sistema di rilevamento degli angoli ciechi (BSD), avviso di traffico trasversale posteriore (RCTA), avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), sistema di prevenzione del superamento della linea di carreggiata (LDP) e altri 16 dispositivi per la sicurezza attiva.

Allegato Dimensione euroncap-2022-chery-omoda5-datasheet.pdf 5984 Kb

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/08/2024