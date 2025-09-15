Video

A Goodwood? Corrono persino le pecore: guarda il video della Goodwool Cup 2025

Avatar di Emanuele Colombo, il 15/09/25

3 ore fa - Goodwool Cup 2025: a Goodwood corrono… le pecore

Alla Goodwood Revival 2025 va in scena la prima Goodwool Cup: una corsa tra pecore, cani da pastore e tanto humour inglese

Jenson Mutton (montone, in inglese), Romain Dubaa (cottura al forno), Merino Franchitti: strano schieramento di piloti quello che si è visto alla Goodwood Revival lo scorso weekend, in una corsa tra... pecore che ha preso il nome di Goodwool Cup 2025 (un altro gioco di parole). Guardale qui sotto correre tra schiere di Lotus, Aston Martin, Ferrari, Alfa Romeo e Porsche d'epoca nel video dell'evento!

Prima corsa del suo genere, tenutasi su una parte dello storico circuito, la Goodwool Cup 2025 potrebbe pure essere l'ultima, vista una certa confusione che le pecore hanno creato, nonostante la sapiente guida dei cani da pastore, che sono stati i veri protagonisti dell'evento. Che ci spiega ancora una volta come lo humour inglese sia diventato proverbiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/09/2025
