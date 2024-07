Il Festival di Goodwood ha perso una protagonista, che botta per la Lotus Evija X! (video)

Se pensiamo che la Lotus Evija X - evoluzione in chiave racing della Evija standard - ha fatto segnare il terzo miglior tempo mai registrato al Nürburgring solo qualche mese fa, era legittimo immaginare che sarebbe stata capace di affrontare la collina del Goodwood Festival of Speed 2024 ​​con grande facilità. Ebbene, le premesse c’erano tutte, ma qualcosa è andato storto. E adesso vi facciamo vedere cosa è accaduto, mettetevi comodi.

IMPATTO VIOLENTO Il weekend di Goodwood dedicato ai motori era appena all’inizio e l'Evija X è stata una delle protagoniste. Tuttavia, dopo essersi messa in fila per una delle prove di guida, le cose si sono rapidamente messe al peggio e l'hypercar completamente elettrica si è schiantata contro le balle di fieno poco dopo aver lasciato la linea di partenza. Lo avete visto anche voi, le immagini dell'incidente mostrano il pilota della Lotus a batterie che si cimenta in un massiccio burnout all'inizio della corsa, pratica comune in occasioni come questa. Mentre le gomme girano all’impazzata creando grandi colonne di fumo, l'auto scarta improvvisamente a destra e si schianta contro le protezioni.

Lotus Evija X: l'hypercar BEV da oltre 2.000 CV esce malridotta dall'impatto a GoodwoodDANNI INGENTI ALL’AVANTRENO Sebbene l'incidente sia avvenuto a velocità relativamente bassa, la zona anteriore della Lotus sembra essere stata gravemente danneggiata. L'intera porzione appare schiacciata insieme al paraurti e a tutte le appendici aerodinamiche dell'auto. Lotus non ha rilasciato commenti sull’accaduto e, di fatto, non è stata fornita una ragione per l'incidente, ma l’opinione della stampa inglese presente all’evento suggerisce che potrebbe non essere stato un errore del pilota, ma piuttosto un problema del software del computer che ha causato una improvvisa deriva della hypercar elettrica. Solo un’analisi attenta dei parametri di bordo potrà sciogliere ogni dubbio; tuttavia, ricordiamo che l'Evija X ha quattro motori elettrici e potrebbe bastare una piccola interruzione di potenza in una di queste unità per rendere ingovernabile e fare uscire di pista l'hypercar da oltre 2.000 CV e 1.700 Nm in maniera così inaspettata e violenta. Naturalmente, non è da escludere la possibilità che il pilota abbia esagerato con il piede destro sull'acceleratore, ma siamo sicuri che sarebbe disposto ad ammettere la sua leggerezza?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/07/2024