L'auto-robot del Politecnico di Milano fa il record a Goodwood

Vi avevamo già raccontato del suo precedente successo, quando il team del Politecnico di Milano PoliMOVE, in partnership con l'Università dell'Alabama, aveva vinto la prima edizione dell'Indy Autonomous Challenge per monoposto a guida autonoma. Ora la collaborazione con la Michigan State University ha portato la squadra PoliMOVE-MSU a stabilire un nuovo record allo storico festival di Goodwood. Nell’ultima corsa dello scorso 14 luglio, la vettura Indy Autonomous Challenge Dallara AV24 ha migliorato di sei decimi il primato precedente, percorrendo in un tempo di 66,4 secondi l'iconica cronoscalata di 1,86 km. Nell'occasione ha migliorato anche il record per la velocità massima raggiunta: 179 km/h contro i precedenti 162 km/h. Clicca sulla foto di copertina per guardare il video della Dallara che guida da sola.

Il team del PoliMOVE-MSU che ha fatto il record a Goodwood 2024

UNA GARA DIFFICILE Certo siamo lontani dal record assoluto di 39 secondi e 8 centesimi, conquistato nell'edizione 2022 dall'elettrica McMurtry Spéirling da mille cavalli, ma la Goodwood Hillclimb rappresenta un'enorme sfida tecnica per un'auto che guida da sola, a causa della strada stretta e irregolare e della disponibilità molto limitata di localizzazione satellitare. ''Questa sfida rappresenta un'importante pietra miliare per la mobilità autonoma'', dice il professor Sergio Savaresi, Responsabile scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano. ''Abbiamo superato sfide significative poste da una pista complicata e da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Grazie al lavoro eccezionale e alle competenze implementate dal nostro team di ingegneri abbiamo fatto la storia dimostrando al pubblico che un'autonomia veicolare sicura e ad alta velocità è possibile anche in condizioni avverse. Il nostro record al Goodwood Festival of Speed permetterà al pubblico di accettare con più naturalezza e fiducia il passaggio verso la sperimentazione urbana e a basse velocità di questo tipo di tecnologie e sviluppi ''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2024