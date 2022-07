Video: le 10 auto più veloci al Festival di Goodwood 2022

Goodwood 2022, il Festival Of Speed è sempre l'occasione per vedere auto da sogno: alcune nuovissime - grande la partecipazione di auto elettriche alla manifestazione di quest'anno - altre sono autentiche rarità che hanno fatto la storia del motorsport. E visto che comunque, al di là della passerella, a Goodwood conta anche la prestazione, il dubbio è lecito: quali sono state le 10 auto più veloci a raggiungere la cima della collina al FOS 2022? Un video condiviso sul canale ufficiale della manifestazione chiarisce ogni dubbio. Sapete riconoscerle o dovete leggere i nomi delle auto che trovate nel paragrafo sotto al video?

I SOLITI IGNOTI A ben guardare sono poche le auto note al grande pubblico nella top 10 delle più veloci. Se una qualche variante della Dodge Viper e la Porche 911 GT3 Cup le riconoscono anche i sassi, meno banale è avere famigliarità con una Jaguar XJR-12D o una March 728. Per non parlare di modelli come First Corner FC1X e McMurtry Speirling, che pochi persino tra i veri conoscitori saprebbero identificare a colpo d'occhio. Di seguito la lista delle vincitrici con il minuto del video in cui entrano in scena. La classifica virtuale non rispecchia l'ordine d'arrivo nella sfida ufficiale, perché tiene conto del miglior tempo assoluto fatto segnare da ciascun veicolo considerando anche i tempi in qualifica. Sapreste dire qual è stata la più veloce senza guardare il video? Vi do un indizio, è un'auto elettrica e sembra la Batmobile.

00:23 Dodge Viper GTS-R

01:26 First Corner FC1X

02:38 H24 Green GT

03:36 Porsche 911 GT3 Cup

04:36 Jaguar XJR-12D

05:32 Ford Pro Electric Supervan

06:28 Subaru GL Family Huckster

07:21 March 728

08:18 Porsche 718 GT4 eperformance

09:14 McMurtry Speirling

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/07/2022