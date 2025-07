Gli eventi del Goodwood Festival of Speed in diretta video: guarda ora!

Gli eventi del Goodwood Festival of Speed 2025 trasmessi in live streaming video: non perderti un minuto della kermesse inglese

Il Goodwood Festival of Speed ​​è tornato ed è ricco di eventi. Se non vuoi perderteli, ma nemmeno puoi andare in Inghilterra per partecipare di persona, collegati alla diretta video in live streaming: ti basta cliccare il riquadro qui sotto!

Il FOS 2025 coincide con l'anniversario dei 75 anni della Formula 1 e porta in gara auto da corsa di ogni tipo lungo la celeberrima cronoscalata che termina alla Goodwood House, la tenuta di Lord March che ospita l'evento. Gli eventi si protraggono per tutto il weekend fino a domenica 13 luglio 2025. Per il programma preciso degli appuntamenti in video, consulta il sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/07/2025