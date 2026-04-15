Accumula multe per 220.000 euro al volante di un’Audi Q5: preso

Tu quante multe hai collezionato nella tua carriera da automobilista? Una, due, forse nessuna se sei un santo del codice della strada.

Bene, dimentica tutto quello che sai sul concetto di trasgressione, perché quello che è successo a Washington D.C. supera ogni possibile immaginazione.

Protagonista della vicenda? Il guidatore di un’Audi Q5 di seconda generazione che definire irrispettoso del codice, sarebbe l'eufemismo del secolo (niente a che vedere con la Q5 che lo scorso settembre ha saltato il ponte levatoio di Seattle).

Un tesoro in verbali

Il guidatore del SUV in questione ha infatti accumulato sanzioni per un valore che è dieci volte superiore a quello dell'auto stessa. Non è un’iperbole: la polizia del Distretto di Columbia ha finalmente messo le ganasce a questa Q5 (targata Maryland) dopo che il suo proprietario era riuscito nell'impresa di collezionare la bellezza di 893 multe.

Il totale? Tieniti forte: 262.204 dollari, che al cambio attuale fanno circa 220.000 euro. Abbastanza per portarti a casa una Porsche 911 GT3 nuova di pacca e ti avanza pure il resto per la benzina per un bel pezzo.

L'Audi Q5 multata per 220.000 euro

Piede pesante e controlli troppo lenti

Entrando nel dettaglio dei verbali, emerge un quadro quasi surreale. Solo negli ultimi due mesi, l'automobilista è stato pizzicato 29 volte, quasi sempre per eccesso di velocità (tra 17 e 32 km/h oltre il limite).

La polizia ha commentato con fermezza sui social: ''Il disprezzo ripetuto del codice della strada è inaccettabile. Continueremo a scovare questi veicoli per garantire la sicurezza.''

Tutto molto bello e condivisibile, certo. Ma una domanda sorge spontanea: non potevate fermarlo prima? Aspettarne quasi 900 violazioni sembra quasi un record di pazienza (o di inefficienza burocratica) che ha dell'incredibile.

La stretta del STEER Act

Se ti stai chiedendo come sia stato possibile arrivare a tanto, la risposta sta nelle pieghe delle leggi americane tra stati confinanti. Tuttavia, dal 2024 a Washington le cose sono cambiate grazie allo STEER Act (Strengthening Traffic Enforcement, Education, and Responsibility).

Si tratta di una legge che ha dato strumenti più affilati alle autorità per perseguire i recidivi che arrivano dal Maryland o dalla Virginia. E i risultati, numeri alla mano, sembrano dare ragione al pugno di ferro:

-52% di incidenti mortali da quando la legge è in vigore.

Pressioni costanti sui grandi debitori (un altro automobilista è stato recentemente costretto a versare 77.000 dollari).

In conclusione: la prossima volta che prendi una multa per un divieto di sosta o un autovelox preso per un soffio, non disperare. Pensa al proprietario di questa Audi Q5. Anche se, siamo onesti: davanti a un debito del genere, l'unica soluzione sensata sarebbe stata vendere l'auto... e forse anche la casa.

Immagine di copertina generata con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/04/2026