Saab come Singer? Un restomod uscirà nel 2024 e fa già sognare

''Uccisa dalla spasmodica ricerca della perfezione'', certamente dietro al fallimento del marchio svedese Saab c'è molto più di questo, ma la visione romantica degli ingegneri scandinavi, ossessionati dal fare le cose nel modo più raffinato possibile, al punto da perdere di vista i costi di produzione e portare così l'azienda al fallimento ha un sapore dolce e nostalgico. Come nostalgica è l'idea di realizzare un restomod della mitica Saab 900 coupé, che possa magari diventare la prima di una serie di special su commissione, sulla falsariga di quello che fa con le Porsche d'epoca lo specialista californiano Singer.

I primi rendering del progetto, che comunque lungi dal rimanere fermo a delle illustrazioni di fantasia, sono di un certo Andreas Richter di Berlino, designer automobilistico. La pagina Instagram Saabjorn li sta condividendo insieme con le informazioni sull'avanzamento dei lavori. Il nome è tutto un programma: Saab 900 DTM Turbo, a sottolineare gli intenti bellicosi di un'auto che non sarà solo un esercizio di stile, ma anche di tuning meccanico.

Saab 900 DTM Turbo dalla pagina Instagram di Saabjorn

La base di partenza è il 4 cilindri, 2,0 litri turbo con APC, un sensore di battito in testa che consentiva all'auto di variare l'anticipo e la pressione di sovralimentazione tramite la wastegate, per sfruttare al massimo la sovralimentazione senza mettere a rischio il motore. In configurazione originale, erogava 236 Nm di coppia e 145 CV a 5.000 giri, ma sulla pagina Instagram di Saabjorn si legge che l'biettivo sarebbe innalzare il regime di rotazione fino a 7.500 giri e ottenere dalla Saab 900 DTM Turbo qualcosa come 350 CV. Che nel caso l'auto si mantenesse nei dintorni del peso originale, pari a 1.245 kg, le darebbero un rapporto peso potenza da vera sportiva.

Saab 900 DTM Turbo, 3/4 posteriore

Non sappiamo quanto fedele sarà il risultato finale ai bozzetti condivisi su Instagram, ma dalle immagini si nota che l'identità originale è stata fedelmente rispettata. Le fiancate mostrano allargamenti incisivi, ma misurati, e lo spoiler di serie è stato parecchio ampliato con una coda di balena che ricorda le Porsche 911 Turbo della serie 930. Le futuristiche e fascianti minigonne si rifanno a quelle della Saab 900 Aero, mentre gli sporgenti paraurti e i compatti specchi retrovisori esterni paiono quelli originali. Così come lo spoiler anteriore, che pare uno scalpello, profondo e affilato. Immutato il disegno delle luci, fatta eccezione per uno degli elementi ottici rimosso per aggiungere un'ulteriore presa d'aria. Al posteriore, spicca un estrattore a sbalzo da vera auto da corsa (che potrebbe rivelarsi delicato in manovra), mentre attraverso il lunotto si vede un massiccio roll-bar simile a quelli delle Porsche RS. Maggiori dettagli li avremo nel corso del 2024, visto che la Saab 900 DTM Turbo dovrebbe diventare marciante entro fine anno.

